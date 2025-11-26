Žilinskas NBA G lygoje sulaukė gausių minučių

Lietuvis kilo nuo suolo, o jo atstovaujami Memfio „Hustle“ (3/6) išvykoje 84:114 (29:23, 14:36, 17:32, 24:23) nusileido Oklahomos „Blue“ (4/4).
Svečiai su viltimis laimėti atsisveikino dar trečiajame kėlinyje, kai atsiliko 56:91, tad paskutinis ketvirtis virto formalumų tvarkymu.
P.Žilinskas per 29 minutes surinko 7 taškus (2/2 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 0/1 baudos metimo), 5 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Lietuvio žaistą atkarpą „Hustle“ pralaimėjo 11 taškų skirtumu. Tai yra prasčiausias rodiklis tarp nuo suolo pakilusių žaidėjų, bet visi starto penketo krepšininkai šioje grafoje surinko bent „minus 19“.
19 taškų Memfio ekipai pelnė DeJonas Jarreau (3/6 tritaškių), 13 – Charlie Brownas, 12 – Tyleris Burtonas. Nugalėtojams 17 taškų surinko Cameronas Brownas, Brooksas Barnhizeris pridėjo trigubą dublį – 10 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.
Artimiausią mačą „Hustle“ sužais gruodžio 3-ąją, svečiuose pas Birmingamo „Squadron“ (2/5).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!