  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Žilinskas NBA G lygoje sulaukė gausių minučių

2025-11-26 08:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-26 08:18

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje pastebimas vėl buvo Paulius Žilinskas.

P.Žilinskas žaidė ilgai

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje pastebimas vėl buvo Paulius Žilinskas.

0

Lietuvis kilo nuo suolo, o jo atstovaujami Memfio „Hustle“ (3/6) išvykoje 84:114 (29:23, 14:36, 17:32, 24:23) nusileido Oklahomos „Blue“ (4/4).

Svečiai su viltimis laimėti atsisveikino dar trečiajame kėlinyje, kai atsiliko 56:91, tad paskutinis ketvirtis virto formalumų tvarkymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P.Žilinskas per 29 minutes surinko 7 taškus (2/2 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 0/1 baudos metimo), 5 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.

Lietuvio žaistą atkarpą „Hustle“ pralaimėjo 11 taškų skirtumu. Tai yra prasčiausias rodiklis tarp nuo suolo pakilusių žaidėjų, bet visi starto penketo krepšininkai šioje grafoje surinko bent „minus 19“.

19 taškų Memfio ekipai pelnė DeJonas Jarreau (3/6 tritaškių), 13 – Charlie Brownas, 12 – Tyleris Burtonas. Nugalėtojams 17 taškų surinko Cameronas Brownas, Brooksas Barnhizeris pridėjo trigubą dublį – 10 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.

Artimiausią mačą „Hustle“ sužais gruodžio 3-ąją, svečiuose pas Birmingamo „Squadron“ (2/5).

P.Žilinskas driokstelėjo kaip reikiant
Žilinskas įspūdingai debiutavo G lygoje

