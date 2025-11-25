Lazdynų baseine paaiškėjo Lietuvos šuolių į vandenį taurės čempionai

Atviros Lietuvos Taurės prizininkų dovanomis rūpinosi „Green Feel’s“ – bene atviriausia kosmetika Lietuvoje.
Atliekant šuolius į vandenį nuo 1 m tramplyno, tarp vaikinų čempionu tapo Sebastianas Koneckis (353,55 tšk.), vicečempiono vardą iškovojo Martynas Lisauskas (337,30 tšk.), o bronza pasidabino Martyno bendraklubis Gertas Varneckis (276,50 tšk.).
Šokinėjant nuo 3 m tramplyno prizininkų trejetukas nesikeitė, tačiau S. Koneckis šįkart turėjo pripažinti M. Lisausko pranašumą. Būtent Sostinės SC sportininkas iškovojo auksą (356,80 tšk.), Sebastianas (343,45 tšk.) pasipuošė sidabru, o G. Varneckiui (316,40 tšk.) vėl atiteko bronza.
Šokinėjant nuo bokšto abejonių nepaliko M. Lisauskas – vilnietis surinko net 340,35 tšk. ir iškovojo čempiono titulą. Sidabru pasidabino G. Varneckis (266,40 tšk.), o bronza atiteko Audriui Anglickui (246,70 tšk.).
Geriausiu sinchroninių šuolių duetu pripažinti S. Koneckis (Vilnius Diving Club) ir M. Lisauskas (Sostinės SC), jie surinko 208,98 tšk. ir užtikrintai iškovojo čempionų vardą. Antroje vietoje – Kiril Baziuk kartu su G. Varneckiu (Sostinės SC), kurių sąskaitoje – 176,46 tšk., o trečioje – A. Anglickas kartu su Vaiva Dilyte (Sostinės SC) (148,68 tšk.).
Tarp nuo 1 m tramplyno šokinėjusių merginų atkakliausia kova vyko tarp Gitos Purkėnaitės ir Vaivos Dilytės. Čia triumfavo G. Purkėnaitė – jos sąskaitoje buvo 157,30 tšk., o sidabru pasipuošusi Vaiva surinko 152,40 tšk. Bronzą iškovojo Aidija Tilindytė (145,30 tšk.). Visos prizininkės atstovavo Sostinės sporto centrui.
V. Dilytei auksą iškovoti visgi pavyko – vilnietė teisėjams jokių abejonių nepaliko šokinėjant nuo 3 m tramplyno. Vaiva čempione tapo nuo G. Purkėnaitės (151,60 tšk.) atsiplėšdama per kiek daugiau nei 25 taškus – 178,75 tšk. Bronza pasidabino viena jauniausių taurės varžybų dalyvių – Stela Konecka (146,60 tšk.).
Šokinėjant nuo bokšto dar vieną auksą iškovojo Sostinės SC sportininkė V. Dilytė (147,15 tšk.), itin arti jos buvo Vilnius Diving Club auklėtinė Jurgita Malskaitienė (143,15 tšk.), o bronza pasidabino KPM atletė Elzė Ovaltaitė (137,85 tšk.).
Sinchroninių šuolių rungtyje visiškomis lyderėmis buvo Aušra Malskaitytė ir Guoda Šlajūtė, jų sąskaitoje – 137,82 tšk., antrąją vietą užėmė Aidija Tilindytė ir S. Konecka (123,75 tšk.), o trečiąją – Augustė Šulgaitė ir G. Purkėnaitė (120,81 tšk.).
