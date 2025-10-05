Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Varėnos rajone per avariją užsidegė automobilis, vairuotojas sudegė, 18-metis keleivis – ligoninėje

2025-10-05 08:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-05 08:58

Šeštadienio naktį Varėnos rajone žuvo į medį atsitrenkusio ir užsidegusio automobilio „VW Passat“ vairuotojas.

Žvakutės, policija, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com ir BNS)

Šeštadienio naktį Varėnos rajone žuvo į medį atsitrenkusio ir užsidegusio automobilio „VW Passat“ vairuotojas.

2

Kaip pranešė Policijos departamentas apie 0.36 val. įvyko Dargužių kaime, Merkio gatvėje, buvo pastebėtas atsitrenkęs į medį degantis automobilis „VW Passat“. 

Eismo įvykio metu žuvo automobilio vairuotojas (sudegė), kurio asmens tapatybė nustatinėjama. Taip pat buvo sužalotas kartu važiavęs 2007 metais gimęs jaunuolis. Jis buvo pristatytas į Vilniaus ligoninę. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

