Kaip pranešė Policijos departamentas apie 0.36 val. įvyko Dargužių kaime, Merkio gatvėje, buvo pastebėtas atsitrenkęs į medį degantis automobilis „VW Passat“.
Eismo įvykio metu žuvo automobilio vairuotojas (sudegė), kurio asmens tapatybė nustatinėjama. Taip pat buvo sužalotas kartu važiavęs 2007 metais gimęs jaunuolis. Jis buvo pristatytas į Vilniaus ligoninę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
