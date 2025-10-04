Prie Širvintų per avariją sudegė vairuotojas: aiškėja sukrečiančios įvykio detalės

Pranešama, kad Tvenkinio gatvėje nesuvaldytas automobilis nuvažiavo nuo tilto bei nusiritęs žemyn ant keliuko užsidegė.
Eismo įvykio metu žuvo vairuotojas. Pridedama, kad vairuotojas sudegė.
Papildyta 20.37 val.
Netrukus paaiškėjo daugiau šio tragiško įvykio aplinkybių. Visų pirma buvo gautas pranešimas, kad galimai automobiliu važiuoja girtas vairuotojas.
Policija jį prisivijo, susistabdė, tada pareigūnas pradėjo eiti prie automobilio, bet šio vairuotojas staiga nuvažiavo. Jam pavyko pradingti iš policijos akiračio.
Bet netrukus gautas pranešimas, kad dega mašina nuvažiavusi nuo kelio. Paaiškėjo, kad tai tas pats automobilis. Liudininkai pasakojo, kad kurį laiką asmuo degančiame automobilyje dar buvo gyvas, bet padėti jam nebuvo galimybės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!