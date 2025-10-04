Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prie Širvintų per avariją sudegė vairuotojas: aiškėja sukrečiančios įvykio detalės

2025-10-04 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 19:25

Sukrečianti eismo nelaimė šeštadienio vakarą apie 18 val. 45 min. Įvyko Širvintų rajone, Senųjų Viesų kaime.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Sukrečianti eismo nelaimė šeštadienio vakarą apie 18 val. 45 min. Įvyko Širvintų rajone, Senųjų Viesų kaime.

8

Pranešama, kad Tvenkinio gatvėje nesuvaldytas automobilis nuvažiavo nuo tilto bei nusiritęs žemyn ant keliuko užsidegė.

Eismo įvykio metu žuvo vairuotojas. Pridedama, kad vairuotojas sudegė.

Papildyta 20.37 val.

Netrukus paaiškėjo daugiau šio tragiško įvykio aplinkybių. Visų pirma buvo gautas pranešimas, kad galimai automobiliu važiuoja girtas vairuotojas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija jį prisivijo, susistabdė, tada pareigūnas pradėjo eiti prie automobilio, bet šio vairuotojas staiga nuvažiavo. Jam pavyko pradingti iš policijos akiračio.

Bet netrukus gautas pranešimas, kad dega mašina nuvažiavusi nuo kelio. Paaiškėjo, kad tai tas pats automobilis. Liudininkai pasakojo, kad kurį laiką asmuo degančiame automobilyje dar buvo gyvas, bet padėti jam nebuvo galimybės.

Camel
Camel
2025-10-04 19:31
Užuojauta...
Atsakyti
Vairuotojes
Vairuotojes
2025-10-04 19:36
Tikreusei elektromasina kad usidege
Atsakyti
nu va
nu va
2025-10-04 19:44
tikriausiai ne senjoras. tai ka dabar sakysit.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
