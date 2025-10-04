Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Plinta įrašas su tėčio prašymu: Vilniuje dviratininkas partrenkė 11-metę ir pasišalino

2025-10-04 11:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 11:44

Penktadienį Vilniuje dviratininkas, partrenkęs ir sužalojęs 11 metų mergaitę, pasišalino iš įvykio vietos.

Plinta įrašas su tėčio prašymu: Vilniuje dviratininkas partrenkė 11-metę ir pasišalino

Penktadienį Vilniuje dviratininkas, partrenkęs ir sužalojęs 11 metų mergaitę, pasišalino iš įvykio vietos.

9

Socialiniame tinkle „Facebook“ plinta jos tėčio pagalbos prašymas – vyras ragina atsiliepti visus liudininkus, galinčius padėti nustatyti įvykio aplinkybes.

Įvykis įvyko netoli Sausio 13-osios progimnazijos

Kaip rašoma įraše, nelaimė įvyko spalio 3 dieną, apie 13–14 val., nuokalnėje netoli gyvūnėlių kapinių, einant nuo televizijos bokšto link Sausio 13-osios progimnazijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tėčio Daliaus Einars teigimu, dviratininkas dideliu greičiu leidosi nuo kalno ir partrenkė 11-metę mergaitę, kuri tuo metu ėjo kartu su drauge. Pastaroji rimtų sužalojimų išvengė, tačiau patyrė didelį stresą.

„Smūgis buvo toks stiprus, kad mergaitė parblokšta trenkėsi galva į žemę ir slydo kelis metrus“, – rašoma įraše.

Mergaitė patyrė rimtus sužalojimus

Pasak Daliaus, po smūgio dukrai lūžo dilbis, nustatytas stiprus galvos sutrenkimas, taip pat – ryškūs nubrozdinimai veido srityje. Dviratininkas, anot jo, iš įvykio vietos pasišalino, tik trumpai išlemenęs „skambink tėvams“.

„Labai prašome, jei kas nors matė šį įvykį – susisiekite su manimi“, – rašė tėtis socialiniame tinkle.

Šeima ieško liudininkų

Šeima prašo visų, mačiusių įvykį ar turinčių vaizdo įrašus, kreiptis į juos asmeniškai.Įrašu socialiniuose tinkluose dalijasi ir daugybė vilniečių, tikėdamiesi padėti surasti dviratininką, palikusį sužalotą vaiką.

2025-10-04 12:04
Seniai laikas dėti apynąsrį dviratistams, nes jie keliuose neadekvatūs !!! T.y. jiems turi būti privalomi egzaminai, draudimas ir tik tada turi būti leidžiama važiuoti eisme kartu su automobiliais !!!
