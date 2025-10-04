Plinta įrašas su tėčio prašymu: Vilniuje dviratininkas partrenkė 11-metę ir pasišalino

Socialiniame tinkle „Facebook“ plinta jos tėčio pagalbos prašymas – vyras ragina atsiliepti visus liudininkus, galinčius padėti nustatyti įvykio aplinkybes.
Įvykis įvyko netoli Sausio 13-osios progimnazijos
Kaip rašoma įraše, nelaimė įvyko spalio 3 dieną, apie 13–14 val., nuokalnėje netoli gyvūnėlių kapinių, einant nuo televizijos bokšto link Sausio 13-osios progimnazijos.
Tėčio Daliaus Einars teigimu, dviratininkas dideliu greičiu leidosi nuo kalno ir partrenkė 11-metę mergaitę, kuri tuo metu ėjo kartu su drauge. Pastaroji rimtų sužalojimų išvengė, tačiau patyrė didelį stresą.
„Smūgis buvo toks stiprus, kad mergaitė parblokšta trenkėsi galva į žemę ir slydo kelis metrus“, – rašoma įraše.
Mergaitė patyrė rimtus sužalojimus
Pasak Daliaus, po smūgio dukrai lūžo dilbis, nustatytas stiprus galvos sutrenkimas, taip pat – ryškūs nubrozdinimai veido srityje. Dviratininkas, anot jo, iš įvykio vietos pasišalino, tik trumpai išlemenęs „skambink tėvams“.
„Labai prašome, jei kas nors matė šį įvykį – susisiekite su manimi“, – rašė tėtis socialiniame tinkle.
Šeima ieško liudininkų
Šeima prašo visų, mačiusių įvykį ar turinčių vaizdo įrašus, kreiptis į juos asmeniškai.Įrašu socialiniuose tinkluose dalijasi ir daugybė vilniečių, tikėdamiesi padėti surasti dviratininką, palikusį sužalotą vaiką.
