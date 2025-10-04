Išskiria dvi Lietuvos vietas, kur NT vertės augo sparčiau nei visoje šalyje: didės ir mokesčiai

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Palangoje nekilnojamojo turto kainos per pastaruosius 5 metus patyrė vieną didžiausių šuolių šalyje. Kuklaus butuko atokesnėje nuo jūros, pavyzdžiui, Ganyklų gatvėje, mokestinė vertė prieš 5 metus buvo 50 tūkst. eurų. Tačiau dėl koronaviruso ir konfrontacijos su Rusija sukeltos kainų pasiutpolkės dabar tą patį butą Registrų centras vertina kone trigubai brangiau – 120 tūkst. eurų. O štai arčiau jūros, Birutės gatvėje 90 tūkst. eurų kainavęs butas dabar vertinamas 220 tūkst. eurų. Panašiai, iki 150 proc., kainos per šį laiką pakilo kone visoje Palangoje.
Kitąmet įsigalios valdančiųjų priimti NT mokesčio pakeitimai. Registrų centras savo tinklalapyje jau skelbia ir atnaujintas, prie dabartinių rinkos kainų priartintas, žmonių nekilnojamojo turto vertes, pagal kurias nuo kitų metų skaičiuos ir mokesčius.
„Staigus pokytis yra lyginant 2020 m. nustatytas rinkos vertes su 2025 m., tai 5 metų pokytis“, – komentuoja Registrų centro atstovė Lina Kanišauskienė.
Aiškėja, kam teks mokėti NT mokestį
Po ilgų svarstymų ir protestų Seimas nusprendė nuo kitų metų pagrindiniam būstui įvesti 450 tūkst. Eur. neapmokestinamąjį dydį, kuris dvigubės, jei būste bus antras bendrasavininkis. Viršijant šias grindis, mokestis sieks nuo 0,1 iki 1 proc. ir konkretų jo dydį dar turės nustatyti savivaldybės.
O ne pagrindinio būsto mokestis grės jau nuo 50 tūkst. eurų būsto vertės. Ir štai Vilniuje už, pavyzdžiui, senos statybos 50 kvadratinių metrų butą miegamajame rajone teks mokėti nuo 100 eurų, Kaune – nuo 60, Klaipėdoje – nuo 50, o Palangoje ir Neringoje mokesčiams teks pakloti 200–300 ir daugiau eurų per metus.
„Seimas priėmė NT mokestį, padarė jį tokį, kad apsaugotų kuo didesnį ratą savininkų. Kartelė labai aukšta. Mačiau pasikeitusias vertes nuo 2026 m., kiek teko susipažinti, panašios į tas, kokių ir tikėjomės“, – teigia finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Įspėja, kad brangs nuoma
Visgi ekonomistas Marius Dubnikovas prognozuoja, kad dabartinio Seimo įvesti NT mokesčiai skausmingiausiai kirs didmiesčių ir kurortų gyventojams – juose gyvenančiai vidurinei klasei ir savo būsto neturintiems nuomininkams, kuriems savininkai tiesiog padidins nuomos kainą.
„Turtingi žmonės susimokės mokestį, bet tie, kas mokės mokestį už nuomojamą būstą, mokės tie, kurie nuomojasi. Daug žmonių, kurie nuomojasi būstą, jiems nuoma pabrangs“, – teigia ekonomistas Marius Dubnikovas.
Buvęs finansų ministras Rimantas Šadžius prognozavo, kad naują NT mokestį mokėti teks apie 90 tūkst. savininkų, kurie į biudžetą per metus sumokėtų apie 10 mln. eurų.
