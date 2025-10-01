Turite NT? Pasitikrinkite, jau aišku, kam gresia naujas mokestis

Masinis NT vertinimas, kuriuo nustatoma NT mokestinė vertė, iki šiol buvo atliekamas kas 5 metus, o pastarąjį kartą – 2021 m. Nuo to laiko turto vertė gerokai išaugo.
Šį kartą naujos NT vertės paskelbtos prieš pat naujos NT apmokestinimo tvarkos įgyvendinimą. Nuo kitų metų pasikeis ne tik apmokestinimo tvarka, bet ir NT mokestinės vertės bus skaičiuojamos dažniau – kas 3 metus.
Taigi, kas pasikeitė ir kaip sužinoti, kiek NT mokesčio teks mokėti kitąmet? Ir kam tai taps nauju, iki šiol nemokėtu mokesčiu?
Iki šiol NT vertė buvo sumuojama
Šiuo metu Lietuvoje asmens visų turimų NT objektų mokestinė vertė yra sumuojama ir apmokestinama tik ta dalis, kuri viršija numatytas ribas.
Pavyzdžiui, metinis 0,5 proc. dydžio mokesčio tarifas yra taikomas visiems NT objektams, kurių mokestinė vertė viršija 150 tūkst., tačiau yra mažesnė už 300 tūkst. eurų.
Tai reiškia, kad NT mokestį tenka mokėti ir už gyvenamąjį būstą, kai jo mokestinė vertė viršija šią ribą.
Tuo metu NT objektai, kurių mokestinė vertė viršija 300 tūkst. eurų, tačiau yra mažesnė už 500 tūkst. eurų, taikomas 1 proc. mokesčio tarifas.
Galiausiai NT objektams, kurių mokestinės vertės dalis viršija 500 tūkst. eurų yra taikomas 2 proc. mokesčio tarifas.
Pavyzdžiui, jei visų gyventojo turimų NT objektų mokestinė vertė yra 200 tūkst. eurų, tai reiškia, kad jam reikia mokėti 250 eurų NT mokestį ((200 000 – 150 000) x 0,5 proc.).
Nuo sausio įsigalios nauja tvarka
Visgi nuo 2026 m. sausio 1 d. įsigalios nauja NT apmokestinimo tvarka, pagal kurią bus išskiriamas gyvenamojo (pagrindinio) būsto ir kitų NT objektų apmokestinimas.
Pagal naują tvarką numatyta, kad NT kuriame asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą bus apmokestinamas tik tada, kai jo vertė viršys 450 tūkst. eurų (mokestis skaičiojamas už vertę, viršijančią šią sumą).
Tai reiškia, kad nemažai žmonių, kurie turi vienintelį būstą, NT mokesčio nemokės.
Visgi visas kitas NT bus apmokestinamas nuo 50 tūkst. mokestinės vertės. Dėl to naujai mokestį gali tekti mokėti tiems, kas turi ne tik vieną gyvenamą būtą ar namą, bet ir daugiau NT.
Pavyzdžiui, kai bendra tokio NT mokestinė vertė viršys 50 tūkst. eurų, tačiau bus mažesnė už 200 tūkst. eurų, bus taikomas 0,2 proc. mokestinis tarifas.
Jei ši vertė viršys 200 tūkst. eurų, tačiau neviršys 400 tūkst. eurų, bus taikomas 0,4 proc. mokestinis tarifas.
Bendrai mokestinei vertei viršijant 400 tūkst. eurų, tačiau neperkopiant 600 tūkst. eurų, bus taikomas 0,6 proc. mokestinis tarifas.
Mokestinei vertei esant nuo 600 tūkst. iki 1 mln. eurų ribose, bus taikomas 0,8 proc. tarifas.
Galiausiai, NT objektams, kurių mokestinė vertė viršys 1 mln. eurų, bus taikomas 1 proc. mokesčio tarifas.
Pavyzdžiui, gyventojas turi butą Vilniuje ir sodybą už miesto ribų. Savo gyvenamąją vietą jis yra deklaravęs bute, kurio mokestinė vertė yra 150 tūkst. eurų. Tai reiškia, kad už šį NT objektą mokesčio gyventojas išvengs.
Tiesa, jo turimos sodybos mokestinė vertė siekia 120 tūkst. eurų, todėl ji bus apmokestinta 0,2 proc. mokestiniu tarifu. Gyventojui už šį NT objektą teks mokėti 140 eurų NT mokestį ((120 000 – 50 000) * 0,2 proc.).
Visgi yra labai daug gyventojų, kuriems mokestis už nepagrindinį NT sieks vos kelis eurus.
Pavyzdžiui, jei žmogus turi antrą butą, kurio mokestinė vertė yra 54 tūkst. eurų, tai reiškia, kad jam teks mokėti vos 8 eurus ((54 000 – 50 000) x 0,2 proc.).
Pagal priimtą įstatymą mokestį reikės mokėti tik tuo atveju, jeigu mokėtina mokesčio suma bus 5 eurai ar daugiau (mažesnės sumos mokėti nereikės).
Taigi, naujas NT mokestis gali būti aktualus tiems, kieno būstas yra vertas daugiau nei 450 tūkst. eurų ir kurie turi daugiau nei tik vieną gyvenamą būstą.
Iš viso Lietuvoje daugiau nei vieną būstą turi apie 350 tūkstančių gyventojų. Į šią kategoriją patenka ir turintys sodybas, garažus ir panašų nekilnojamąjį turtą.
Be to, nauja tvarka palies ir emigravusius iš Lietuvos, jei jie šalyje turi NT. Pavyzdžiui, emigrantai, turintys NT Lietuvoje, bet jame neregistravę savo gyvenamosios vietos, mokestį turės mokėti pagal bendrąją tvarką.
Kaip sužinoti savo turimo NT mokestinę vertę?
NT objekto mokestinę vertę galima sužinoti naudojantis Registrų centro svetaine.
Pirmiausia reikia išsiaiškinti unikalų NT objekto numerį, kuris yra suteikiamas kiekvienam registruotam objektui.
Šį numerį galima sužinoti suvedus savo NT objekto adresą Registrų centro svetainėje.
Vėliau įvedus šį numerį galima sužinoti ir savo NT objekto mokestinę vertę.
