Moteris paaiškino, kad supainiojo greičio ir stabdžių pedalus važiuodama Rodūnios keliu. Vietoj stabdžio nuspaudė greičio, todėl „Subaru“ metėsi į priešpriešinę eismo juostą.
Tada nulaužė atitvarus bei trenkėsi į laiptų sienelę. Taip pat nulaužė pakeliui pasitaikęs hidrantas.
Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais(10 nuotr.)
Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Per šį incidentą moteris, pirminiais duomenimis, nenukentėjo, tačiau medikai ją išvežė į ligoninę apžiūrai.
Šalia oro uosto, toje vietoje, nemažai žmonių su lagaminais, tad pasisekė, kad tuo metu jų ten nebuvo.
Šaltinis:
tv3.lt
