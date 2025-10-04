Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais

2025-10-04 11:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-04 11:34

Šeštadienį, apie 10 val., prie Vilniaus oro uosto įvyko rimta avarija. Apie 80 metų moteris nesuvaldė automobilio „Subaru Forester".

Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais (nuotr. Broniaus Jablonsko)
10

Šeštadienį, apie 10 val., prie Vilniaus oro uosto įvyko rimta avarija. Apie 80 metų moteris nesuvaldė automobilio „Subaru Forester“.

14

Moteris paaiškino, kad supainiojo greičio ir stabdžių pedalus važiuodama Rodūnios keliu. Vietoj stabdžio nuspaudė greičio, todėl „Subaru“ metėsi į priešpriešinę eismo juostą.

Tada nulaužė atitvarus bei trenkėsi į laiptų sienelę. Taip pat nulaužė pakeliui pasitaikęs hidrantas.

Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais
Per šį incidentą moteris, pirminiais duomenimis, nenukentėjo, tačiau medikai ją išvežė į ligoninę apžiūrai.

Šalia oro uosto, toje vietoje, nemažai žmonių su lagaminais, tad pasisekė, kad tuo metu jų ten nebuvo.

2025-10-04 11:51
zurnalistai jus diskriminuojate zmones pabreziami ju amziu taip galejo atsitikti bet kokio amziaus vairuotojui
Atsakyti
2025-10-04 11:54
kiek tau metų, idiote? Kiek jau pažeidimų padarei, jei turi vairuotojo pažymėjimą...
Atsakyti
2025-10-04 11:50
na, problema ta, kad valstybė negina LT pilečių teisių. jei gintų, šitas portalas jau būtų apdėtas daugiatūkstantinėmis baudomis už žmogaus žeminimą dėl amžaus
Atsakyti
