Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Sužinoję, kelintą gimtadienį atšventė buvęs Alytaus gimnazijos direktorius, nustemba ne vienas

2025-10-08 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 15:50

Penktadienį, spalio 3 dieną, Alytuje buvęs Dainavos progimnazijos direktorius Julius Baublys atšventė ypatingą gimtadienį – jam sukako 100 metų

Juliaus Baublio 100 metų sukaktis (nuotr. facebook.com)

Penktadienį, spalio 3 dieną, Alytuje buvęs Dainavos progimnazijos direktorius Julius Baublys atšventė ypatingą gimtadienį – jam sukako 100 metų

REKLAMA
0

Šimtametis atskleidė, kokios taisyklės visą laiką laikėsi darbe.

Darbe laikėsi 1 taisyklės

Socialiniame tinkle „Facebook“ žinia apie įspūdingą sukaktį pasidalijo Alytaus miesto savivaldybė. Jie pranešė, kad pasveikino šimtametį, o šis pasidalijo savo gyvenimo prisiminimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien pirmasis buvusios Alytaus 5-osios vidurinės mokyklos (dabar – Dainavos progimnazija) direktorius Julius Baublys mini gražią sukaktį – 100 metų jubiliejų. Gražia proga šimtametį alytiškį pasveikino Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Kristina Daugelevičienė ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Loreta Šernienė.

REKLAMA
REKLAMA

„Man didelė garbė šiandien sveikinti Jus – žmogų, kuris buvo mano buvusios mokyklos vadovas. Linkime Jums sveikatos Jums ir gražių akimirkų su šeima, o kasdienybę tegu lydi ramybė, pagarba ir šiluma“, – linkėjo Alytaus miesto savivaldybės vicemerė K. Daugelevičienė šimto metų jubiliejų švenčiančiam J. Baubliui.

REKLAMA

Prie vaišėmis nukrauto stalo prisėdęs senolis netrukus pasidalijo savo gyvenimo istorija. Anot jo, 5-ajai vidurinei mokyklai jis vadovavo 16 metų – nuo 1970 iki 1986 m. Iš tų laikų J. Baublio atmintyje išliko patys gražiausi prisiminimai. „Aš niekada nevartojau žodžio „aš“, visuomet buvo žodis „mes“, nebuvo jokių konfliktų nei su mokiniais, nei su mokytojais“, – pasakojo šimtametis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasidalijęs prisiminimais apie darbą mokykloje, senolis pasakoja apie šeimą. „Užauginau tik du sūnus – Arvydą ir Gintautą. Turiu vieną anūką ir dvi anūkes, šešis proanūkius ir vieną proanūkę“, – artimaisiais džiaugiasi šimtametis.

Pokalbiui pakrypus apie mėgstamą laisvalaikio veiklą, J. Baublys prisipažįsta, kad jam visuomet labai patiko dirbti sode. „Laisvalaikiu aš buvau sodininkas. Dešimt metų ėjau „Dainavos“ sodų bendrijos pirmininko pareigas. Sode labai mėgo dirbti ir mano žmona. Ji augino gėles, o aš ardavau, šienaudavau su dalge“, – apie mėgstamą veiklą pasakojo J. Baublys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šimtametis, anot jo sūnų, buvo ir bitininkas, o kai nudirbdavo visus darbus, visuomet rasdavo laiko knygai.

„Aš nemažai skaitydavau. Kai pablogėjo regėjimas, tai man į pagalbą atėjo mano marti Reda. Ji nuvedė mane į Aklųjų ir silpnaregių biblioteką ir nuo to laiko aš iš šios bibliotekos imdavau audioįrašus. Tokiu būdu pagilinau filosofijos ir istorijos žinias. Dabar mane jau apėmė tinginys ir tiek skaityti, kiek anksčiau, jau nebenoriu“, – šypsosi šimtametis ir išskuba pasitikti jį pasveikinti atvykusių svečių“, – buvo rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų