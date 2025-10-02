Kalendorius
Įvykus tragedijai Vilniaus rajone be tėvo liko du vaikai: „Ką spėjau vyrui pasakyti – jis važiuoja į mus“

2025-10-02 20:40
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-10-02 20:40

Po tragiškos avarijos Vilniaus rajone, kai prieš eismą išvažiavęs 93-ejų senjoras kaktomuša rėžėsi į automobilį, žuvo pats ir pražudė kito automobilio vairuotoją, prabilo eismo įvykį vos per plauką išgyvenusi moteris. Įspėjame, kad pasakojimas gali sukrėsti jautrius skaitytojus.

Po tragiškos avarijos Vilniaus rajone, kai prieš eismą išvažiavęs 93-ejų senjoras kaktomuša rėžėsi į automobilį, žuvo pats ir pražudė kito automobilio vairuotoją, prabilo eismo įvykį vos per plauką išgyvenusi moteris. Įspėjame, kad pasakojimas gali sukrėsti jautrius skaitytojus.

Moteris pasakoja apie nelaimę, be tėvo likusius mažamečius vaikus ir kelia problemą – kodėl prie vairo gali sėstis devyniasdešimtmečiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per stebuklą likusi gyva

Tuo metu viešojoje erdvėje verda diskusijos, ar sulaukus garbaus amžiaus senjorams apskritai neturėtų būti uždrausta vairuoti. Sveikatos apsaugos ministrė aiškina, kad šiuo metu galiojanti tvarka užtikrina saugumą keliuose.

„Įsirėmiau kojomis ir ranką palenkiau. Pagalvė man sulaužė ranką, nuo diržo lūžo šonkauliai“, – pasakoja nukentėjusioji Lolita Novikova.

Nukentėjusioji prisimena tragiškiausią gyvenimo akimirką: kraupią avariją ji išgyveno, tačiau automobilį vairavęs jos vyras žuvo. Be tėvo liko du mažamečiai vaikai.

„Į vyrą išvis visas vairas susigrūdo. Kai jį išiminėjo, kojos liko mašinoje“, – dalijasi L. Novikova.

Moteris sunkiai tvardo emocijas ir pasakoja, kad negalėjo dalyvauti vyro laidotuvėse, nes jos būklė buvo kritinė.

Tragiško įvykio aplinkybės

Avariją sukėlė į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs senjoras. Nukentėjusioji pasakoja, kad avarijos metu pliaupė lietus, buvo visiškai tamsu, matomumas ypač prastas, o staiga į priešingą eismo juostą įvažiavęs senyvo amžiaus vyras net nebuvo įsijungęs šviesų.

„Senjoro mašina išniro be šviesų, tik su gabaritais. Vienintelis dalykas, ką spėjau vyrui pasakyti – kad jis važiuoja į mus“, – pasakoja moteris.

L. Novikova vos per plauką liko gyva. Moteris pasakoja, kad su vyru važiavo pasiimti vaikų, kurie tą vakarą savo tėvų taip ir nesulaukė. Nukentėjusioji dalijasi savo istorija ir sako, kad tokia tragedija atskleidžia itin opią problemą: kai kurie senyvo amžiaus vairuotojai kelia grėsmę keliuose.

Tam antrina Lietuvos gyventojai:

„Reikėtų dažniau perlaikyti vairavimą tokiems. Kad ir kaip jų gaila būtų, bet kai kurie tikrai jau nebe labai orientuojasi.“

„Yra amžius, kai jau reiktų pagalvoti, kad gal geriau, kad kiti nuvežtų į vietą.“

Po mirtinos kaktomušos, kai 93-ejų senolis išvažiavo prieš eismą, viešojoje erdvėje kilo diskusijos, ar tikrai šiuo metu veikianti vairuotojų sveikatos tikrinimo sistema yra efektyvi. Nuo šių metų pradžios įsigaliojo nauja tvarka – pasibaigus medicininės pažymos galiojimo laikui, nebegalioja ir vairuotojo pažymėjimas.

Kokio amžiaus vairuojantieji kelia pavojų?

„Sveikatą reikia tikrintis: jeigu esate jaunesnis nei 65 metų – kas 10 metų, nuo 65 iki 80 metų – kas 5 metus, o jei esate 80 metų ir vyresnis – kas 2 metus“, – teigia „Regitros“ atstovė Eglė Bačionytė.

Sveikatos patikras atliekanti gydytoja teigia, kad kartais kyla net konfliktinių situacijų, kai senyvo amžiaus žmonės puola piktintis, išgirdę, kad pažymos vairavimui jie gauti nebegali.

„Situacijų tikrai visokių būna, kartais, deja, konfliktinių. Bet mes tikrai niekada neišduodame tų pažymų, jeigu matome, kad situacija ar sveikatos būklė to neleidžia“, – kalba E. Bačionytė.

Visuomenėje pasigirdus diskusijoms, ar sulaukus tam tikro amžiaus vairuotojams apskritai neturėtų būti uždrausta sėsti prie vairo, sveikatos apsaugos ministrė laikosi užtikrintos pozicijos.

„Vyresnio amžiaus žmonių galėjimas, gebėjimas ir noras vairuoti yra labai svarbus – tai aktyvaus, sveiko senėjimo pavyzdys“, – sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

Ministrė pabrėžia, kad dabar galiojanti tvarka veikia pakankamai gerai, o pasitaikančios tragedijos – tik išimtiniai atvejai.

O draudikų statistika atskleidžia, kad senjorų sukeliamos avarijos sudaro tik labai mažą dalį visų eismo įvykių. Daugiausia eismo įvykių fiksuojama dėl 36–45 metų amžiaus vairuotojų – jie sukelia beveik ketvirtadalį eismo įvykių. Tačiau draudimo atstovai pastebi ir kitą tendenciją.

Transporto kompetencijų agentūros duomenimis, vyresnio amžiaus vairuotojai (nuo 65 metų) sukėlė kiek daugiau nei dešimtadalį visų eismo įvykių per šiuos metus.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.

na ir
na ir
2025-10-02 20:49
vėl užkliuvo senjorai, šiandien tik ką paskelbė teismo sprendimą gaideliui jaunam, kuris prie Kauno lėkė dvigubu greičiu remontuojamame kelyje ir vietoje užmušė užkabinęs kitą jauną vaikiną, ir ką, jo nepasodino, mat netyčia užmušė
Atsakyti
/?/
/?/
2025-10-02 20:50
Vienintelis dalykas, ką spėjau vyrui ....pasakyti – kad jis važiuoja į mus“, – pasakoja moteris.....
Tai kur ir kaip vyras ''vairavo'',jei jam reikėjo pasakinėti?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
