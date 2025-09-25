Oscaras Piastri už ankstyvą startą taip ir neįvykdė baudos – taisyklėse numatyta išimtis

Po kiek laiko teisėjai dar išanalizavo starto procedūrą ir nustatė, kad O. Piastri bei ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“) startavo per anksti. Jiems abiem skirta po 5 baudos sek.
F. Alonso, kuris tikino, jog per anksti startavo, nes reagavo į O. Piastri judėjimą, dėl baudos nukentėjo lenktynių metu. Tuo tarpu O. Piastri dėl ankstyvos avarijos baudos taip ir neatliko.
fernando is such a nice guy he didn’t want oscar to have a false start alone💔😔 honestly respectable pic.twitter.com/zC9uhoi4YCREKLAMA— luna (@stiiluna_) September 21, 2025
Neretai neatliktos baudos būna perkeliamos į artimiausias lenktynes, tačiau O. Piastri šiuo atveju nesulauks jokių sankcijų, nes taisyklėse yra numatyta viena išimtis.
„Tais atvejais, kai pilotui už vienkartinį nusižengimą skiriamos 5 baudos sek., ir sportininkas dėl pasitraukimo iš lenktynių negali įvykdyti baudos, tuomet teisėjai tos baudos nekonvertuos į starto pozicijų baudą kitoms lenktynėms“, – rašoma taisyklėse.
🚨 | Oscar Piastri will NOT serve a grid penalty in Singapore.— formularacers (@formularacers_) September 21, 2025
Since it was a 5-second penalty, he won't be given a grid drop. https://t.co/D62xJTO3OI
Jei O. Piastri Baku būtų pažeidęs dar kokią taisyklę ir gavęs didesnę baudą, tada būtų sulaukęs starto pozicijų baudos artėjančiose lenktynėse.
