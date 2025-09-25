Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Oscaras Piastri už ankstyvą startą taip ir neįvykdė baudos – taisyklėse numatyta išimtis

2025-09-25 21:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 21:16

Sekmadienį Baku įvyko 17-osios „Formulės 1“ sezono lenktynės – Azerbaidžano GP, kur jau pirmajame rate čempionato lyderis australas Oscaras Piastri („McLaren“) sudaužė bolidą ir baigė savo pasirodymą.

Lenktynių startas | „Stop“ kadras

0

Po kiek laiko teisėjai dar išanalizavo starto procedūrą ir nustatė, kad O. Piastri bei ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“) startavo per anksti. Jiems abiem skirta po 5 baudos sek.

F. Alonso, kuris tikino, jog per anksti startavo, nes reagavo į O. Piastri judėjimą, dėl baudos nukentėjo lenktynių metu. Tuo tarpu O. Piastri dėl ankstyvos avarijos baudos taip ir neatliko.

Neretai neatliktos baudos būna perkeliamos į artimiausias lenktynes, tačiau O. Piastri šiuo atveju nesulauks jokių sankcijų, nes taisyklėse yra numatyta viena išimtis.

„Tais atvejais, kai pilotui už vienkartinį nusižengimą skiriamos 5 baudos sek., ir sportininkas dėl pasitraukimo iš lenktynių negali įvykdyti baudos, tuomet teisėjai tos baudos nekonvertuos į starto pozicijų baudą kitoms lenktynėms“, – rašoma taisyklėse.

Jei O. Piastri Baku būtų pažeidęs dar kokią taisyklę ir gavęs didesnę baudą, tada būtų sulaukęs starto pozicijų baudos artėjančiose lenktynėse.

