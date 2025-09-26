Michaelas Douglasas pasveikino žmoną Catherine Zeta-Jones: pravardė sukėlė diskusijų bangą

Socialiniuose tinkluose aktorius ją pavadino „gimtadienio seserimi“, rašoma „Page Six“.
Bendra gimtadienio diena
Rugsėjo 25-ąją gimę Douglasas ir Zeta-Jones švenčia tą pačią ypatingą dieną – juos skiria lygiai 25 metai. Ketvirtadienį abu socialiniuose tinkluose pasidalijo sveikinimais ir bendromis nuotraukomis.
„Mano gimtadienio sese – tikras džiaugsmas švęsti dar vienus metus kartu!“, – rašė Douglasas prie asmenukės, kurioje pora užfiksuota golfo aikštyne.
Catherine Zeta-Jones savo ruožtu vyrui parašė:
„Su gimtadieniu, Michaelai! Dalytis šia ypatinga diena su tavimi – tik vieną kartą gyvenime pasitaikanti patirtis.“
Gerbėjų reakcija
Tokie žodžiai gerbėjams sukėlė klausimų.
„Tai jo žmona, o ne sesuo, ką jis turi omenyje?“, – komentavo vienas sekėjas.
Kitas klausė:
„Ar tikrai pavadinai savo žmoną seserimi?“
Visgi dalis gerbėjų suprato, jog aktorius juokauja apie bendrą gimtadienį, ir sveikino porą su švente.
Šeima
Pora sulaukė ir ypatingo dukros, 22 metų Carys, sveikinimo. Ji pasidalijo nuotrauka su tėvais ir rašė:
„Rugsėjo 25-oji. Su gimtadieniu, mama ir tėti! Jūsų meilė gyvenimui, mokslui, menui – nėra žodžių, kurie išreikštų mano dėkingumą ir susižavėjimą.“
Douglasas ir Zeta-Jones susituokė 2000 m. Lapkričio mėn. Jie kartu augina du vaikus – Dylaną (25 m.) ir Carys (22 m.). Douglasas taip pat turi 46 metų sūnų Cameroną iš ankstesnės santuokos.
Kaip rašoma „Page Six“, Catherine Zeta-Jones neseniai pasakojo, kad bendras gimtadienis juos dar labiau suartina:
„Esame labai panašūs – gimę tą pačią dieną, tik skirtingais metais. Abu mėgstame atvirai reikšti jausmus, ir tai mūsų santykiams yra gera.“
