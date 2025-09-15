Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Praėjus daigiau kaip 100 metų nuo nuskendimo, iš laivo „Britanikas“ iškelti pirmieji objektai

2025-09-15 20:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 20:41

Praėjus daugiau kaip 100 metų nuo nuskendimo, iš garsiojo „Titaniko“ brolio – laivo „Britanikas“ – iškelti pirmieji objektai. Vykdant tyrimų programą, jie ištraukti iš daugiau kaip 120 metrų gylio, pirmadienį pranešė Graikijos kultūros ministerija. Tai, be kita ko, laivo varpas, signalinė lempa ir žiūronai.

0

Dėl srovių, gylio ir prasto matomumo darbai „Britaniko“ nuolaužose buvo „ypatingai sudėtingi“, teigiama ministerijos pranešime. Operacijoje dalyvavo 11 profesionalių narų. Iškelti objektai konservavimui nugabenti į Atėnus ir bus eksponuojami naujame povandeninių senienų muziejuje, kuris statomas Pirėjuje. 

„Britanikas“, kaip ir jo garsusis brolis „Titanikas“, buvo pastatytas „Harland & Wolff“ laivų statykloje. Per pirmąjį pasaulinį karą britų karinis laivynas pertvarkė „Britaniką“ į laivą ligoninę. Šis 1916 m. lapkritį Egėjuje prie Graikijos krantų užplaukė ant vokiečių jūrinės minos ir per mažiau nei valandą nuskendo. „Britanike“ buvo 1 tūkst. 65 žmonės, 30 jų žuvo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

