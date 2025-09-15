Praėjus daigiau kaip 100 metų nuo nuskendimo, iš laivo „Britanikas“ iškelti pirmieji objektai

Dėl srovių, gylio ir prasto matomumo darbai „Britaniko“ nuolaužose buvo „ypatingai sudėtingi“, teigiama ministerijos pranešime. Operacijoje dalyvavo 11 profesionalių narų. Iškelti objektai konservavimui nugabenti į Atėnus ir bus eksponuojami naujame povandeninių senienų muziejuje, kuris statomas Pirėjuje.
„Britanikas“, kaip ir jo garsusis brolis „Titanikas“, buvo pastatytas „Harland & Wolff“ laivų statykloje. Per pirmąjį pasaulinį karą britų karinis laivynas pertvarkė „Britaniką“ į laivą ligoninę. Šis 1916 m. lapkritį Egėjuje prie Graikijos krantų užplaukė ant vokiečių jūrinės minos ir per mažiau nei valandą nuskendo. „Britanike“ buvo 1 tūkst. 65 žmonės, 30 jų žuvo.
