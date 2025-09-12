Dijora Petrikonytė su mylimuoju sulaukė šeimos pagausėjimo: gimė antras vaikelis

Porai gimė sūnus.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjusiais metais Dijorai ir Andriui gimė dukra.
Pirmagimei pora suteikė Eilos vardą.
Sužadėtuvės Italijoje
Dar 2023-ųjų gegužę D. Petrikonytė ir A. Jonaitis susižadėjo Italijoje.
Gegužės 28-osios vakarą mergina publikavo jaukius kadrus, kuriuose parodė vietą, kurioje ištarė „taip“ ir puošnų žiedą.
„Taigi, tai įvyko“, – rašė ji.
