Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dijora Petrikonytė su mylimuoju sulaukė šeimos pagausėjimo: gimė antras vaikelis

2025-09-12 18:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 18:27

Nuomonės formuotoja, televizijos laidų vedėja Dijora Petrikonytė kartu su mylimuoju Andriumi Jonaičiu gyvena džiaugsmingomis akimirkomis – pora susilaukė antrojo vaikelio.

Dijora Petrikonytė ir Andrius Jonaitis
12

Nuomonės formuotoja, televizijos laidų vedėja Dijora Petrikonytė kartu su mylimuoju Andriumi Jonaičiu gyvena džiaugsmingomis akimirkomis – pora susilaukė antrojo vaikelio.

REKLAMA
5

Porai gimė sūnus.

Dijora Petrikonytė apie projekto iššūkius
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dijora Petrikonytė apie projekto iššūkius

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjusiais metais Dijorai ir Andriui gimė dukra.

Pirmagimei pora suteikė Eilos vardą.

Sužadėtuvės Italijoje

Dar 2023-ųjų gegužę D. Petrikonytė ir A. Jonaitis susižadėjo Italijoje.

Gegužės 28-osios vakarą mergina publikavo jaukius kadrus, kuriuose parodė vietą, kurioje ištarė „taip“ ir puošnų žiedą. 

„Taigi, tai įvyko“, – rašė ji. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų