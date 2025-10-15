Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuvoje metus gyvenantis britas rėžė atvirai: pasakė, kokia lietuvių savybė nepatinka

2025-10-15 21:02
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 21:02

Britas Corey Lietuvoje gyvena jau metus. Savo socialiniuose tinkluose jis dalijasi įspūdžiai, pastebėjimais ir gyvenimo Lietuvoje ypatumais.

Corey (nuotr. TikTok ir nuotr. Elta)

Britas Corey Lietuvoje gyvena jau metus. Savo socialiniuose tinkluose jis dalijasi įspūdžiai, pastebėjimais ir gyvenimo Lietuvoje ypatumais.

3

Nors jis dažnai apie mūsų šalį ir joje gyvenančius žmones atsiliepia teigiamai, pasitaiko ir išimčių. Šį kartą britas papasakojo, kokia lietuvių savybė jam nepatinka.

Pasidalijo nepatinkančia savybe

Įrašu jis pasidalijo savo TikTok paskyroje. Važiuodamas automobiliu Corey kalbėjo:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Negatyvumas yra įvilktas į realizmo rūbus. Jūs sakote, kad esate tikri, bet iš tikrųjų elgiatės siaubingai. Iki tokio lygio, kad esate uždaryti į dėžutę ir manote, kad išeities nėra“.

Britas pastebėjo ir tai, kad lietuviai yra linkę netikėti kitų idėjomis:

„Jei nori papasakoti apie naują karjerą ar idėją, iš karto būti užverstas skepticizmu, negatyvu ir tikėjimu, kad tai neįmanoma, nes jie limituoti savo įsitikinimuose“.

Jis taip pat išskyrė ir dar vieną dalyką – dažną skundimąsi dėl algų.

„Kiek daug komentarų aš matau apie minimalų atlyginimą. Jei esi jaunas ir ne močiutė kaime, tu gali pagerinti savo gyvenimą, kad uždirbtum ne minimumą. Tik 9 proc. šalies gyventojų gauna minimalų atlyginimą. <...> Daryk kažką, mokinkis pats, jei nenori pats – gauk kvalifikaciją. Jei esi pajėgus rašyti komentarus ir negatyvą – esi pajėgus mokytis ir uždirbti daugiau. Jei žmonės būtų pozityvesni, jų gyvenimas žydėtų“, – atviravo Corey.

@coreyfxl One thing I dislike about Lithuania as an English person who has lived here for 12 months! The problem isn’t opportunity, it’s perspective #lithuania #kaunas #vilnius #movingabroad #fyp ♬ original sound - Corey Payne

