Lietuvoje metus gyvenantis britas rėžė atvirai: pasakė, kokia lietuvių savybė nepatinka

Nors jis dažnai apie mūsų šalį ir joje gyvenančius žmones atsiliepia teigiamai, pasitaiko ir išimčių. Šį kartą britas papasakojo, kokia lietuvių savybė jam nepatinka.
Pasidalijo nepatinkančia savybe
Įrašu jis pasidalijo savo TikTok paskyroje. Važiuodamas automobiliu Corey kalbėjo:
„Negatyvumas yra įvilktas į realizmo rūbus. Jūs sakote, kad esate tikri, bet iš tikrųjų elgiatės siaubingai. Iki tokio lygio, kad esate uždaryti į dėžutę ir manote, kad išeities nėra“.
Britas pastebėjo ir tai, kad lietuviai yra linkę netikėti kitų idėjomis:
„Jei nori papasakoti apie naują karjerą ar idėją, iš karto būti užverstas skepticizmu, negatyvu ir tikėjimu, kad tai neįmanoma, nes jie limituoti savo įsitikinimuose“.
Jis taip pat išskyrė ir dar vieną dalyką – dažną skundimąsi dėl algų.
„Kiek daug komentarų aš matau apie minimalų atlyginimą. Jei esi jaunas ir ne močiutė kaime, tu gali pagerinti savo gyvenimą, kad uždirbtum ne minimumą. Tik 9 proc. šalies gyventojų gauna minimalų atlyginimą. <...> Daryk kažką, mokinkis pats, jei nenori pats – gauk kvalifikaciją. Jei esi pajėgus rašyti komentarus ir negatyvą – esi pajėgus mokytis ir uždirbti daugiau. Jei žmonės būtų pozityvesni, jų gyvenimas žydėtų“, – atviravo Corey.
