Turite žalingų įpročių? Dėl ruošiamo naujo branginimo maža nepasirodys ne tik lietuviams

EK ketina diskutuoti apie Tabako akcizų direktyvą (TED), po to kai 15 ES valstybių narių paragino imtis naujų veiksmų prieš cigarečių prekybą, praneša užsienio žiniasklaida.
Be to, nemažai valstybių taip pat siekia spręsti alternatyvių tabako produktų – tokių, kaip elektroninės cigaretės, kaitinamojo tabako gaminiai ir nikotino maišeliai (angl. – Snus.) – populiarumo augimo problemą.
Šiuo metu tokiems produktams ES valstybėse yra taikomas skirtingas reguliavimas, taip pat nėra ir vieningo akcizo mokesčio, galiojančio ES.
Pabrėžiama, kad dabartinės tabako apmokestinimo taisyklės „nebeatitinka savo paskirties“, todėl ES vykdomoji institucija svarsto pasiūlymą jas pakeisti.
TED peržiūra apims ir naujus produktus, tačiau jos priėmimui reikės visų valstybių narių vienbalsio pritarimo.
Kas brangtų labiausiai?
Remiantis EK skelbiamais dokumentais, matyti, kad minimalų akcizo mokestį cigaretėms siekiama padidinti 139 proc.
Tai reiškia, kad akcizas nuo šiuo metu galiojančio 90 eurų už 1 tūkst. vienetų didėtų iki 215 eurų už 1 tūkst. vienetų. T. y. 125 eurų skirtumas.
Šiuo metu Lietuvoje cigaretėms nustatytas kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 149,7 euro už 1 tūkst. cigarečių.
Tuo metu sukamojo tabako gaminiams siūloma numatyti dar ryškesnis akcizo didinimas. Jis nuo 60 eurų už kilogramą didėtų iki 215 eurų už kilogramą (258 proc. arba 155 eurų didėjimas).
Tai reikštų, kad cigaretės ir sukamas tabakas būtų apmokestinami vienodai, nors praktikoje sukamojo tabako vartotojams išlaidos būtų didesnės, nes jį vartojantys gyventojai papildomai turi pirkti sukamąjį popierių ir filtrus.
Tiesa, praktinis šių pokyčių poveikis ES valstybėms būtų skirtingas, nes būtų atsižvelgiama į jų perkamosios galios indeksą.
Pavyzdžiui, Liuksemburge, kur perkamoji galia yra didelė, cigarečių pakelio kaina padidėtų 60 proc. (apie 3,5 euro).
Šalyse, kur perkamoji galia mažesnė, poveikis būtų kiek mažesnis, bet vis tiek reikšmingas. Pavyzdžiui, Graikijoje pakelio kaina padidėtų 2 eurais (+50 proc.), o Bulgarijoje 2,60 euro (+80 proc.)
Įspūdingiausias 1 090 proc. mokesčių didinimas numatytas cigarams ir cigarilėms. Tai reiškia, kad akcizas šiems gaminiams nuo 12 eurų už kilogramą arba 1 tūkst. vienetų padidėtų iki 143 eurų.
Kaljano tabakui (dar vadinamam šiša) siūlomas mažesnis nei cigaretėms mokestis – 107 eurai už kilogramą.
Nikotino maišeliams (angl. – Snus.), kurių prekyba Lietuvoje yra uždrausta, siūloma taikyti 143 eurų už kilogramą mokestį.
Tuo metu itin išpopuliarėjusioms elektroninės cigaretės būtų apmokestinamos atsižvelgiant į nikotino kiekį. Elektroninėms cigaretėms, turinčioms daugiau nei 15 mg nikotino mililitre skysčio, būtų taikomas 0,36 euro už mililitrą mokestis, o turinčioms mažiau nei 15 mg/ml – 0,12 euro.
Kaitinamojo tabako gaminiams siūlomas švelnesnis akcizo pokytis – 108 eurai už 1 tūkst. vienetų arba 155 eurai už kilogramą, t. y. dvigubai mažiau nei cigaretėms.
Sutinka ne visos šalys
Visgi su tokiais siūlymais sutinka ne visos šalys. Pavyzdžiui, Italija, Graikija ir Rumunija paragino EK netaikyti didesnių mokesčių alternatyviems produktams tokiems kaip, kaitinamasis tabakas, tų pačių taisyklių, kaip tradicinėms cigaretėms.
Tuo metu kitos valstybės, pavyzdžiui, Prancūzija ir Nyderlandai skatina nenuolaidžiauti ir didinti bei skirti akcizus visiems nikotino gaminiams.
Anot jų, didesni mokesčiai padės kovoti su rūkymu, kuris kasmet nusineša apie 700 tūkst. ES piliečių gyvybių. Tiesa, ES taip pat yra įsipareigojusi iki 2040 m. sumažinti tabako ir nikotino vartojimą iki mažiau nei 5 proc.
Be to, šios šalys reiškia susirūpinimą dėl alternatyvių produktų, kurių ilgalaikis poveikis sveikatai vis dar nėra aiškus.
Kitos šalys, kurios išlaiko žemus mokesčius, priešinasi direktyvos peržiūrai, teigdamos, kad tai dar labiau paskatins infliaciją, padidins juodąją rinką ir sumažins biudžeto pajamas – kaip, jų manymu, jau nutiko Prancūzijoje ir Nyderlanduose.
Gali paskatinti nelegalią prekybą
Tarptautinė tabako pramonės bendrovė „British American Tobacco“ įspėja, kad toks staigus tabako ir alternatyvių produktų apmokestinimas ES gali paskatinti nelegalią prekybą, kaip nutiko Australijoje.
Vidutinė cigarečių kaina Australijoje siekia apie 35 eurus. Ši šalis ne tik taiko griežtus mokesčius, bet ir yra viena iš pasaulio lyderių tabako ir elektroninių cigarečių reguliavimo srityje, įvedusi kitokias cigarečių pakuotes ir draudimą jas eksponuoti. Be to, Australijoje, elektroninės cigaretės gali būti parduodamos tik vaistinėse.
Vyriausybės duomenimis, dėl šių priemonių rūkymas smarkiai sumažėjo, o kasdienis rūkalių skaičius krito iki 8,3 proc.
Visgi „British American Tobacco“ nurodo, kad dėl tokių aukštų akcizų ir reguliavimo apie 80 proc. Australijos tabako ir nikotino rinkos yra nelegali.
Tuo metu oficialūs duomenys rodo, kad neteisėta prekyba sudaro apie 33,1 proc. šios produkcijos pardavimų.
Būtent todėl „British American Tobacco“ sieks, kad ES išlaikytų bent jau bedūmius produktus, pavyzdžiui, nikotino maišelius (angl. – Snus.), prieinamus ir įperkamus. Taip būtų bent kažkiek išvengta nelegalios prekybos.
Visgi EK su tokiais argumentais nesutinka ir tvirtina, kad dabartinė neteisėta prekyba Europoje daugiausia susijusi su mokesčių skirtumais tarp valstybių narių.
Todėl mokesčių suderinimas sumažintų nelegalią prekybą bei gyventojų apsipirkimus kitose šalyse, dėl mažesnių tabako kainų.