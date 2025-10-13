Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Aiškėja, kiek algos didės tūkstančiams lietuvių: Nausėdai pridės 73 eurus, Ruginienei – 54 eurus, o kiek kitiems?

2025-10-13 17:43
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
2025-10-13 17:43

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija registravo Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo pataisas.

Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)

12

Jomis nustatomas minėtas dydis 2026 m. Nuo pareiginės algos bazinio dydžio priklauso tarnautojų, politikų, kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai.

Ministerija skaičiuoja, kad atlyginimai turėtų padidėti virš 200 tūkst. biudžetinių įstaigų darbuotojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu pareiginės algos bazinis dydis yra 1785,4 euro.

Pagal ministerijos registruotas pataisas, kitais metais jis siektų 1798 eurus. Taigi, palyginti su šiuo metu galiojančiu pareiginės algos baziniu dydžiu, didėtų 0,7 proc. arba 12,6 euro.

Pavyzdžiui, įstatymas numato, kad prezidento darbo užmokestis yra 5,8 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.

Taigi Gitanas Nausėda uždirba 10 355,32 (5,8 x 1785,4) euro per mėnesį neatskaičius mokesčių. Po jų tai būtų maždaug 6265 eurai.

Nuo kitų metų pradžios prezidento alga turėtų padidėti 73,08 euro per mėnesį.

Seimo pirmininko Juozo Olekos, kaip ir premjerės Ingos Ruginienės, atlyginimas yra 4,9 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.

Dabar tai būtų 8,7 tūkst. eurų iki mokesčių. Patvirtinus naują bazinį dydį jų alga turėtų pakilti 54,18 euro.

Eilinių Seimo narių atlyginimai yra 3,5 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Eurais tai būtų 6 248,90.

Jų atlyginimai kitais metais padidės kiek daugiau nei po 44 eurus.

Preliminariais skaičiavimais pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti 12,6 eurais (0,7 proc.) iš valstybės biudžeto reikėtų apie 48,9 mln. eurų per metus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam projektui dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas.

 

indeliai.lt

vairuotojas
vairuotojas
2025-10-13 18:39
tai kad čia kliesdesis -- geriau rašik kiek procentu padidės
Atsakyti
Cha chi chi
Cha chi chi
2025-10-13 18:55
prides butaforiniui ir dar ten sedinties prie lovio, tikrai ne 73 ar 54e, o simtinemis. O, stai tukstanciams eiliniu uzmes 20-50e, o paskui mokesciais atsiims 100-200euru.. Vagiu salyje nieko naujo, prie lovio simtinem, paprastiems kelios desimtys. Prides.. Ziurekit, kad paskutiniu kelniu nenumautu, dabar kisa svetimiems, ukr ir bbz kam, o saviems augancios kainos, mokesciai ir baudos. Bauduvos rsp...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
