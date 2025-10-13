Aiškėja, kiek algos didės tūkstančiams lietuvių: Nausėdai pridės 73 eurus, Ruginienei – 54 eurus, o kiek kitiems?

Jomis nustatomas minėtas dydis 2026 m. Nuo pareiginės algos bazinio dydžio priklauso tarnautojų, politikų, kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai.
Ministerija skaičiuoja, kad atlyginimai turėtų padidėti virš 200 tūkst. biudžetinių įstaigų darbuotojų.
Šiuo metu pareiginės algos bazinis dydis yra 1785,4 euro.
Pagal ministerijos registruotas pataisas, kitais metais jis siektų 1798 eurus. Taigi, palyginti su šiuo metu galiojančiu pareiginės algos baziniu dydžiu, didėtų 0,7 proc. arba 12,6 euro.
Pavyzdžiui, įstatymas numato, kad prezidento darbo užmokestis yra 5,8 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.
Taigi Gitanas Nausėda uždirba 10 355,32 (5,8 x 1785,4) euro per mėnesį neatskaičius mokesčių. Po jų tai būtų maždaug 6265 eurai.
Nuo kitų metų pradžios prezidento alga turėtų padidėti 73,08 euro per mėnesį.
Seimo pirmininko Juozo Olekos, kaip ir premjerės Ingos Ruginienės, atlyginimas yra 4,9 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.
Dabar tai būtų 8,7 tūkst. eurų iki mokesčių. Patvirtinus naują bazinį dydį jų alga turėtų pakilti 54,18 euro.
Eilinių Seimo narių atlyginimai yra 3,5 pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Eurais tai būtų 6 248,90.
Jų atlyginimai kitais metais padidės kiek daugiau nei po 44 eurus.
Preliminariais skaičiavimais pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti 12,6 eurais (0,7 proc.) iš valstybės biudžeto reikėtų apie 48,9 mln. eurų per metus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam projektui dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas.