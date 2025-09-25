Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Tarp 10-ies didžiausių atlyginimų mokėtojų rugpjūtį – dvi Rusijos piliečio įmonės

2025-09-25 15:03 / šaltinis: BNS
2025-09-25 15:03

 Rusijos piliečio Igorio Macaniuko kontroliuojama kompiuterinių žaidimų kūrėja „IMI.VC Advisors“ bei jos iš dalies valdoma kompiuterių programų kūrėja „Planner5D“ – tarp dešimties didžiausias algas rugpjūtį mokėjusių Lietuvos įmonių, rodo „Sodros“ statistika.

 Rusijos piliečio Igorio Macaniuko kontroliuojama kompiuterinių žaidimų kūrėja „IMI.VC Advisors“ bei jos iš dalies valdoma kompiuterių programų kūrėja „Planner5D“ – tarp dešimties didžiausias algas rugpjūtį mokėjusių Lietuvos įmonių, rodo „Sodros“ statistika.

0

Jos duomenimis, trys visą arba ne visą mėnesį dirbę „IMI.VC Advisors“ darbuotojai rugpjūtį uždirbo vidutiniškai po 41,3 tūkst. eurų (iki mokesčių). Registrų centro duomenimis, I. Macaniukas yra tiesioginis vienintelis įmonės savininkas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau už „IMI.VC Advisors“ mokėjo tik pasaulinės programinės įrangos verslui kūrėjos SAP atstovybė Lietuvoje, kurios penki darbuotojai gavo po 42,1 tūkst. eurų.

Tuo metu „Planner5D“ 19-ai darbuotojų vidutiniškai išmokėjo po 14,9 tūkst. eurų – rugpjūtį tai buvo dešimta didžiausia vidutinė alga. I. Macaniukas yra vienas netiesioginių bendrovės savininkų (17,95 proc.).

Trečias pagal didžiausią atlyginimų vidurkį – informacinių technologijų bendrovės „Microsoft“ Lietuvos padalinys (14 darbuotojų) su 22,3 tūkst. eurų, ketvirta – dirbtinio intelekto technologijų bendrovė „Satalia Lithuania“ (32 darbuotojai) su 21,7 tūkst. eurų). 

„MG grupės“ valdomo holdingo „MG Investment“ keturi darbuotojai gavo vidutiniškai po 20,3 tūkst. eurų, o Klaipėdos laivų agentavimo ir krovinių ekspedijavimo bendrovės „Oocl“ septyni samdomi žmonės – po 19,9 tūkst. eurų.

Lietuvos krovinių vežimo ir logistikos grupės „Girteka“ valdymo įmonės „Girteka Group“ šeši darbuotojai rugpjūtį vidutiniškai gavo po 19,6 tūkst. eurų, elektronikos gamintojos „Samsung“ atstovybės Lietuvoje 20 darbuotojų – po 17,7 tūkst. eurų, investicijų bendrovės „Antler Group“ 12 darbuotojų –16,3 tūkst. eurų.

Tuo metu didžiausia atlyginimų mediana išsiskyrė „Orlen Lietuvos“ gamyklos modernizavimo projekto generalinė rangovė „Petrofac International“ (147 darbuotojai) – beveik 8 tūkst. eurų.

Po jos sekė neįvardyta įmonė su 7,6 tūkst. eurų, informacinių technologijų įmonė „Cast AI“ (77darbuotojai) ir e. parduotuvių paslaugų tiekėja „Shopify Lithuania“ (24)  – po 7,5 tūkst. eurų.

Farmacijos įmonės „Merck Sharp & Dohme“ (28 darbuotojai) bei „Planner5D“ atlyginimų mediana siekė 7,4 tūkst. eurų, programavimo įmonės „Ubiquiti“ (43) – 7 tūkst. eurų, „Satalia“ – 6,9 tūkst. eurų, programavimo bendrovės „Architus Systems Lithuania“ (40) – 6,7 tūkst. eurų.

Į viršų