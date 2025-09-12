Alga Klaipėdos mokykloje – 10 tūkst. eurų per mėnesį: uždirbo beveik kaip Gitanas Nausėda

Paviešinus Klaipėdos saugusiųjų gimnazijos algų atskaitą paaiškėjo, kad žiemą jos direktorius vidutiniškai kas mėnesį uždirbo po 10 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
Nors pats kitais mėnesiais po penkis tūkstančius uždirbantis įstaigos vadovas sako, jog įsivėlė klaida, savivaldybės atstovai patvirtina, kad direktoriui metų pabaigoje buvo išmokėti du finansiniai paskatinimai.
Pasirodo, pildosi mūsų šalies valdžios siekiai paversti mokytojo profesiją prestižine. Bent jau Klaipėdoje. Ir bent jau kai kuriems direktoriams. Štai uostamiesčio suaugusiųjų gimnazijos direktorius paskutinį praėjusių metų ketvirtį „ant popieriaus“ užsidirbo 30 000 eurų.
Kaip pateikiama pačios švietimo įstaigos vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaitoje, ketvirtą ketvirtį gimnazijos direktoriaus vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 10 033,69 euro. Gitanas Nausėda neatskaičius mokesčių gauna 10 355. Pasiteiravus, ką mano apie tokį direktoriaus atlyginimą, sutikti klaipėdiečiai nepabūgo pasidalinti nuomonėmis:
„Iš šono žiūrint, kad tai nėra rinkos vertė, kurią turėtų gauti direktorius. Bet man klausimų kiltų.“
„Pareigos tokios – direktorius. Greičiausiai taip.“
„Nerealu tiek uždirbti. Ypač direktoriui. Kai atlyginimai mokytojų gal penkis kartus mažesni.“
Daug uždirbo ir kiti darbuotojai
Toje pačioje ataskaitoje matyti ir kitų darbuotojų atlyginimai. Pavyzdžiui, vidutinis paskutinio ketvirčio mokytojo atlyginimas šioje įstaigoje siekė kiek daugiau nei 3 tūkst. eurų „ant popieriaus“, direktoriaus pavaduotojų kone 8 tūkst. eurų, bibliotekos vedėjo – 3 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
Bet trečią praeitų metų ketvirtį bibliotekos vedėjas „ant popieriaus“ uždirbo kiek daugiau nei 2 tūkst. eurų, kaip ir vidutiniškai mokytojai. Direktoriaus pavaduotojas – 5 tūkst. neatskaičius mokesčių.
„Tie tokie labai dideli svyravimai. Aš suprantu, kad gali svyruoti 100, 200 eurų ir panašiai“, – apmąstė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos susivienijimo pirmininkė Laima Juknienė.
Pats mokyklos direktorius Marius Vilimas TV3 žinioms, visuomenei ir kitiems pedagogams papasakoti gyvai apie gero uždarbio paslaptis nepanoro, nuomonę išsakė telefonu. Anot jo, pasklido neteisinga informacija. Paklaustas, kas buvo kitaip, gimnazijos vadovas tepasakė viena.
„Man truputėlį liūdna, kad ne visi skiria sąvokas – kas yra vidutinė alga ir kas yra viso ketvirčio alga“, – skambučio metu dalinosi M. Vilimas.
Nerealus direktoriaus atlyginimas teisėtas
Vis tik toje pačioje įstaigos lentelėje aiškiai parašyta „vidutinis mėnesinis bruto darbo“, o po juo ir puikuojasi 10 tūkst. eurų.
Pagal analogiškus duomenis, trečiąjį praeitų metų ketvirtį direktoriaus alga siekė 5,5 tūkst. eurų.
Tad net jei čia būtų klaida ir 10 tūkst. eurų sudarytų viso ketvirčio algą, tada direktorius už vieną mėnesį algos negavo. Tačiau, pasak profsąjungų, matematika čia labai paprasta.
„Trys mėnesiai atlyginimas ir plius po 100 proc. du kartus. Vadinasi, penki atlyginimai, daliname iš trijų ir gauname 10 tūkst. Labai paprasta suskaičiuoti“, – direktoriaus algos formulę papasakojo L. Juknienė.
Ir, pasirodo, viskas yra pagal įstatymą. Gal kai kurie Lietuvos pedagogai ir skundžiasi algomis, tačiau tik ne klaipėdiečiai. Tiksliau, švietimo įstaigų vadovai. Mat tokių, turėjusių ypač sočius Naujuosius metus, buvo ne vienas.
„Įstatymas numato skirti skatinimą įstaigos vadovui, ne daugiau kaip dviejų pareiginių algų dydžio ne daugiau kaip du kartus per metus. Tai šiuo atveju visi įstaigos vadovai praeitų metų pabaigoje gavo skatinimą. Taip pat dalis įstaigų vadovų gavo skatinimą už išskirtinį savo indėlį reprezentuojant Klaipėdos miestą, už savanorišką ir efektyvų dalyvavimą formuojant miesto ir šalies švietimo politiką“, – kalbėjo Klaipėdos savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vadovas Andrius Kačalinas.
Tiesa, kaip Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos direktorius formavo šalies švietimo politiką, sužinoti nepavyko.
