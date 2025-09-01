Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nuo rugsėjo kyla mokytojų atlyginimai

2025-09-01 13:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 13:45

Nuo rugsėjo 8 proc. didinami mokytojų, mokyklų vadovų, dėstytojų, neakademinių darbuotojų pareiginės algos koeficientai, praneša Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM). 

Mokykla (Paulius Peleckis/Fotobankas)

Nuo rugsėjo 8 proc. didinami mokytojų, mokyklų vadovų, dėstytojų, neakademinių darbuotojų pareiginės algos koeficientai, praneša Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM). 

„Mokytojų atlyginimų kėlimas ir galimybių sudarymas darbo sąlygoms gerinti yra neabejotini mūsų prioritetai. Tinkamas darbo užmokestis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės, metodinės medžiagos ir kitų mokymo priemonių pasiūla, dalykiška, priimanti darbo aplinka – visa tai motyvuoja, padeda mokytojams, o kartu ir visai mokyklos bendruomenei, pasiekti gerų ugdymo rezultatų“, – pranešime teigia laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ministerijos, dvejiems metams pratęsiama ir šių metų rugsėjį galioti nustoti turėjusi nuostata dėl mokytojams padidinto apmokėjimo už darbo sudėtingumą.

„Atsižvelgiant į tai, kad ir naujais mokslo metais dar bus išleisti ne visi nauji vadovėliai, ne visos mokyklos jais vienodai apsirūpinusios, iki 2027 m. rugpjūčio pabaigos pratęstas ir papildomas apmokėjimas mokytojams, dirbantiems pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas“, – rašoma ŠMSM pranešime. 

Pasak ministerijos, mokytojams gali būti gali būti didinamas pareiginės algos koeficientas dėl veiklos sudėtingumo arba suteikiamas 20 proc. ilgesnis laikas, skirtas planuoti ugdomąją veiklą, pasiruošti pamokoms bei įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus.

Padidintas pareiginės algos koeficientas dėl veiklos sudėtingumo arba ilgesnio laiko apmokėjimas taikomas nuo praėjusių metų rugsėjo. 

ŠMSM teigimu, nors numatyta 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metus 5–10 klasių mokiniams trumpinti viena savaite, dėl to mokytojų darbo užmokestis nesumažės, mat bendros metinės darbo valandos nebus mažinamos. 

„Tos savaitės valandos perkeliamos prie pamokų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti. Jas mokyklos galės paskirstyti pagal poreikį per visus mokslo metus: skirti daugiau kontaktinių valandų konsultacijoms, mokymosi pagalbai“, – rašoma ministerijos pranešime.

Ministerijos duomenimis, prognozuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. mokytojų vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių sudarys 3,1 tūkst. eurų, po mokesčių – 1,8 tūkst. eurų.

Tuo metu dėstytojų ir mokslininkų vidutinis darbo užmokestis iki mokesčių sudarys 3,6 tūkst. eurų, po mokesčių – 2,1 tūkst. eurų.

