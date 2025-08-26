Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paaiškėjo, kas Lietuvoje moka didžiausius atlyginimus: per mėnesį uždirba ir po 20 tūkst.

2025-08-26 09:43 / šaltinis: BNS
2025-08-26 09:43

Didžiausią vidutinę algą Lietuvoje liepą mokėjo Lietuvoje veikiantis pasaulinės kriptovaliutų biržos „Binance“ padalinys „Bifinity – visą mėnesį dirbę 14 jos darbuotojų uždirbo vidutiniškai 20,84 tūkst. eurų (iki mokesčių), rodo „Sodros“ duomenys.

Atlyginimai (tv3.lt koliažas)

Didžiausią vidutinę algą Lietuvoje liepą mokėjo Lietuvoje veikiantis pasaulinės kriptovaliutų biržos „Binance“ padalinys „Bifinity – visą mėnesį dirbę 14 jos darbuotojų uždirbo vidutiniškai 20,84 tūkst. eurų (iki mokesčių), rodo „Sodros“ duomenys.

REKLAMA
0

Antroje vietoje buvo krovinių vežimo ir logistikos grupė „Girteka Group“, kurios šešių darbuotojų vidutinis atlyginimas siekė 20,6 tūkst. eurų, trečia – MG grupės“ valdomas holdingas „MG Investment“ (4 darbuotojai) su 20,4 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV informacinių technologijų gigantės „Google“ padalinys Lietuvoje išmokėjo 19,5 tūkst. eurų vidutinį atlyginimą (19 darbuotojų), investicijų įmonė „CHS Investment Group“ – 18,8 tūkst. eurų (6).

REKLAMA
REKLAMA

Elektroninių pinigų bendrovės „Fundstr“ vidutiniškai išmokėjo 18 tūkst. eurų (5 darbuotojai), grūdų eksporto bendrovė „Agrorodeo“ – 16,8 tūkst. eurų (27), prekybos buitine technika bendrovė „Avitela Trade“  – 15 tūkst. eurų (6–7), telekomunikacijų ir žiniasklaidos grupės „Bitė Group“ medijų įmones Baltijos šalyse jungianti „All Media Group“  – 14,4 tūkst. eurų (7), laivų remonto ir statybos įmonė „RINA Baltic“ – 14,4 tūkst. eurų (4).

REKLAMA

Tuo metu didžiausia atlyginimų mediana liepą buvo žaidimus kuriančioje įmonėje „Belka Games“ – 10,1 tūkst. eurų (48–49 darbuotojai), po jos sekė „Orlen Lietuvos“ gamyklos modernizavimo projekto generalinė rangovė „Petrofac International“ – 8,3 tūkst. eurų (137).

Toliau rikiavosi „Agrorodeo“ – 8 tūkst. eurų (27), JAV technologijų startuolis „Cast AI Baltic“ – 7,95 tūkst. eurų (74–75), Jungtinės Karalystės tvariųjų technologijų bendrovės „Johnson Matthey“ įmonė Lietuvoje „Johnson Matthey Global Business Services Lithuania“ – 7,8 tūkst. (252–256). 

Jungtinės Karalystės elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos „Tide Platform“ filialo Lietuvoje mediana siekė 7,6 tūkst. eurų (34), e. parduotuvių paslaugų teikėjos „Shopify Lithuania“ – 7,49 tūkst. eurų (24–25), kompiuterių programavimo bendrovės „Planner5D“ – 7,47 tūkst. eurų (23), Arvydo Paukščio kontroliuojamoje daiktų interneto prietaisų gamybos grupės „Teltonika IoT Group“ – 7,4 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų