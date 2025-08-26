Paaiškėjo, kas Lietuvoje moka didžiausius atlyginimus: per mėnesį uždirba ir po 20 tūkst.

Antroje vietoje buvo krovinių vežimo ir logistikos grupė „Girteka Group“, kurios šešių darbuotojų vidutinis atlyginimas siekė 20,6 tūkst. eurų, trečia – MG grupės“ valdomas holdingas „MG Investment“ (4 darbuotojai) su 20,4 tūkst. eurų.
JAV informacinių technologijų gigantės „Google“ padalinys Lietuvoje išmokėjo 19,5 tūkst. eurų vidutinį atlyginimą (19 darbuotojų), investicijų įmonė „CHS Investment Group“ – 18,8 tūkst. eurų (6).
Elektroninių pinigų bendrovės „Fundstr“ vidutiniškai išmokėjo 18 tūkst. eurų (5 darbuotojai), grūdų eksporto bendrovė „Agrorodeo“ – 16,8 tūkst. eurų (27), prekybos buitine technika bendrovė „Avitela Trade“ – 15 tūkst. eurų (6–7), telekomunikacijų ir žiniasklaidos grupės „Bitė Group“ medijų įmones Baltijos šalyse jungianti „All Media Group“ – 14,4 tūkst. eurų (7), laivų remonto ir statybos įmonė „RINA Baltic“ – 14,4 tūkst. eurų (4).
Tuo metu didžiausia atlyginimų mediana liepą buvo žaidimus kuriančioje įmonėje „Belka Games“ – 10,1 tūkst. eurų (48–49 darbuotojai), po jos sekė „Orlen Lietuvos“ gamyklos modernizavimo projekto generalinė rangovė „Petrofac International“ – 8,3 tūkst. eurų (137).
Toliau rikiavosi „Agrorodeo“ – 8 tūkst. eurų (27), JAV technologijų startuolis „Cast AI Baltic“ – 7,95 tūkst. eurų (74–75), Jungtinės Karalystės tvariųjų technologijų bendrovės „Johnson Matthey“ įmonė Lietuvoje „Johnson Matthey Global Business Services Lithuania“ – 7,8 tūkst. (252–256).
Jungtinės Karalystės elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos „Tide Platform“ filialo Lietuvoje mediana siekė 7,6 tūkst. eurų (34), e. parduotuvių paslaugų teikėjos „Shopify Lithuania“ – 7,49 tūkst. eurų (24–25), kompiuterių programavimo bendrovės „Planner5D“ – 7,47 tūkst. eurų (23), Arvydo Paukščio kontroliuojamoje daiktų interneto prietaisų gamybos grupės „Teltonika IoT Group“ – 7,4 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!