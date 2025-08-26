Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvoje atlyginimai augo: įvardijo priežastis ir pateikė skaičius

2025-08-26 09:30 / šaltinis: BNS
2025-08-26 09:30

Vidutinis mėnesinis atlyginimas neatskaičius darbuotojo mokesčių Lietuvoje (be individualiųjų įmonių) antrąjį ketvirtį siekė 2387 eurus ir, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, išaugo 2,1 proc., o palyginti su tuo pačiu metu pernai – 8,7 procento.

Eurai (nuotr. SCANPIX)

Vidutinis mėnesinis atlyginimas neatskaičius darbuotojo mokesčių Lietuvoje (be individualiųjų įmonių) antrąjį ketvirtį siekė 2387 eurus ir, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, išaugo 2,1 proc., o palyginti su tuo pačiu metu pernai – 8,7 procento.

REKLAMA
0

Viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis darbo užmokestis siekė 2533,9 euro ir buvo 4,5 proc. didesnis nei prieš ketvirtį, privačiame – 2325,6 euro ir buvo 1,1 proc. didesnis, o per metus atitinkamai augo 8,7 proc. ir 8,6 proc., antradienį skelbia Valstybės duomenų agentūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidutinis mėnesinis atlyginimas „į rankas“ siekė 1461,3 euro ir, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,7 proc., o per metus – 8 procentais.

REKLAMA
REKLAMA

Viešajame sektoriuje jis siekė 1544,9 euro ir buvo 4,2 proc. didesnis nei prieš ketvirtį, privačiame – 1430,2 euro arba 0,9 proc. didesnis. Per metus jie augo po 8,1 procento.

REKLAMA

Realiojo darbo užmokesčio indeksas antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, šalies ūkyje buvo 101,3 proc.: viešajame sektoriuje – 103,8 proc., privačiame – 100,5 proc., o palyginti su praėjusių metų antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje siekė 104,1 proc.: viešajame ir privačiame sektoriuose – 104,2 procento.

Vidutinis mėnesinis bruto atlyginimas labiausiai išaugo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikloje (6,4 proc.), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (5,9 proc.) veikloje, o sumažėjo finansinėje ir draudimo veikloje (3,7 proc.).

REKLAMA
REKLAMA

Algų pokyčiams įtakos turėjo didesnės darbų apimtys, sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys.

Vidutinis darbuotojų skaičius antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, šalies ūkyje padidėjo 4,9 tūkst. (0,4 proc.): viešajame sektoriuje – 1,3 tūkst. (0,3 proc.), privačiame sektoriuje – 3,6 tūkst. (0,4 proc.). Per metus jis augo 6,4 tūkst. (0,5 proc.): viešajame sektoriuje – 5,8 tūkst. (1,6 proc.), privačiame sektoriuje – 0,6 tūkst. (0,1 proc.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų