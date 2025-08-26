Lietuvoje atlyginimai augo: įvardijo priežastis ir pateikė skaičius

Viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis darbo užmokestis siekė 2533,9 euro ir buvo 4,5 proc. didesnis nei prieš ketvirtį, privačiame – 2325,6 euro ir buvo 1,1 proc. didesnis, o per metus atitinkamai augo 8,7 proc. ir 8,6 proc., antradienį skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Vidutinis mėnesinis atlyginimas „į rankas“ siekė 1461,3 euro ir, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,7 proc., o per metus – 8 procentais.
Viešajame sektoriuje jis siekė 1544,9 euro ir buvo 4,2 proc. didesnis nei prieš ketvirtį, privačiame – 1430,2 euro arba 0,9 proc. didesnis. Per metus jie augo po 8,1 procento.
Realiojo darbo užmokesčio indeksas antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, šalies ūkyje buvo 101,3 proc.: viešajame sektoriuje – 103,8 proc., privačiame – 100,5 proc., o palyginti su praėjusių metų antruoju ketvirčiu, šalies ūkyje siekė 104,1 proc.: viešajame ir privačiame sektoriuose – 104,2 procento.
Vidutinis mėnesinis bruto atlyginimas labiausiai išaugo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikloje (6,4 proc.), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (5,9 proc.) veikloje, o sumažėjo finansinėje ir draudimo veikloje (3,7 proc.).
Algų pokyčiams įtakos turėjo didesnės darbų apimtys, sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys.
Vidutinis darbuotojų skaičius antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, šalies ūkyje padidėjo 4,9 tūkst. (0,4 proc.): viešajame sektoriuje – 1,3 tūkst. (0,3 proc.), privačiame sektoriuje – 3,6 tūkst. (0,4 proc.). Per metus jis augo 6,4 tūkst. (0,5 proc.): viešajame sektoriuje – 5,8 tūkst. (1,6 proc.), privačiame sektoriuje – 0,6 tūkst. (0,1 proc.).
