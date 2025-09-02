Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atlyginimo atotrūkis tarp regionų antrąjį ketvirtį sumažėjo

2025-09-02 09:26 / šaltinis: BNS
2025-09-02 09:26

Vidutinis mėnesinis atlyginimas Lietuvoje (be individualiųjų įmonių) neatskaičius mokesčių antrąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 2633 eurai – 1,6 proc. daugiau nei pirmąjį ketvirtį, o Vidurio ir vakarų Lietuvoje jis siekė 2189,7 euro – 2,7 proc. daugiau.

Pinigai BNS Foto

Vidutinis mėnesinis atlyginimas Lietuvoje (be individualiųjų įmonių) neatskaičius mokesčių antrąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 2633 eurai – 1,6 proc. daugiau nei pirmąjį ketvirtį, o Vidurio ir vakarų Lietuvoje jis siekė 2189,7 euro – 2,7 proc. daugiau.

REKLAMA
0

Darbo užmokesčio atotrūkis tarp šių regionų antrąjį ketvirtį siekė 443 eurus ir per ketvirtį sumažėjo 16 eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidutinis mėnesinis atlyginimas „į rankas“ Sostinės regione siekė 1601,3 euro – 1,5 proc. daugiau nei prieš ketvirtį, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1361,3 euro, arba 2,2 proc. daugiau..

REKLAMA
REKLAMA

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per ketvirtį labiausiai – 3,3 proc. – išaugo Panevėžio ir Telšių apskrityse, mažiausiai – 1,6 proc. Tauragės ir Vilniaus apskrityse. Didžiausią – 2633 euro – bruto atlyginimą gavo Vilniaus apskrities darbuotojai, mažiausiai – 1937,8 euro – uždirbo Marijampolės apskrities darbuotojai.

REKLAMA

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose savivaldybėse nuo 0,1 proc. (Rietavo) iki 6,7 proc. (Kėdainių rajone). Daugiausiai – 2719 eurų – gavo Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai, mažiausiai – 1706,3 euro – uždirbo Zarasų rajono savivaldybės darbuotojai.

Per metus – antrąjį ketvirtį, palyginti su 2024 metų tuo pačiu laikotarpiu – vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse nuo 4,4 proc. (Kelmės r.) iki 15,8 proc. (Zarasų raj.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų