TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Realco“: Vilniaus pirminės NT rinkos pardavimai rugpjūtį augo beveik 60 proc.

2025-09-01 14:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 14:53

Rugpjūtį Vilniuje fiksuotas didžiausias pirminės būsto rinkos aktyvumas šią vasarą – parduotas 471 naujos statybos butas, rodo nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Realco“ duomenys.

Naujos statybos daugiabučiai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

0

Pranešama, kad praėjusį mėnesį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo parduoti 295 butai, pardavimai išaugo beveik 60 proc. Taip pat 86 proc. padidėjo visų trijų šių metų vasaros mėnesių rezultatas. Skaičiuojama, kad 2024 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais buvo parduoti 686 butai, o šiemet – 1277.

Anot bendrovės, rugpjūtį populiariausi buvo vidutinės klasės būstai. Jų per mėnesį iš viso parduota 304 – 53,5 proc. daugiau nei liepą. Tuo metu ekonominės klasės segmente buvo nupirkti 147, o prestižinės klasės – 20 butų.

Populiariausias tarp pirkėjų buvo Lazdynų rajonas, kuriame rugpjūtį iš viso parduoti 86 butai. Taip pat Naujamiestyje pirkėjai įsigijo 69 butus, Verkiuose – 51, Šnipiškėse – 48, Žirmūnuose – 44.

„Realco“ duomenimis, NT rinka Vilniuje praėjusį mėnesį pasipildė 276 būstais ir bendra pasiūla siekė 5190 butų – 5,8 proc. mažiau nei liepą.

Skelbiama, kad paskutinį šių metų kalendorinės vasaros mėnesį pirkėjai galėjo rinktis iš 2389 jau pastatytų ar netoli statybų pabaigos esančių butų. Taip pat 2340 siūlomų būstų buvo ankstyvos statybos stadijoje, o dar 461 butas – esantis tik projektavimo stadijoje ar turintis statybos leidimus.

Rugpjūčio mėnesį vidutinė būstų pasiūlos kvadratinio metro kaina sostinėje siekė 3942 eurus, kai liepą ji buvo 3904 eurai. Vidutinis parduotų būstų plotas praėjusį mėnesį sudarė 52,3 kv. metrų, o liepą jis siekė 51,8 kv. metrų.

