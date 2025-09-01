Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Nekilnojamasis turtas

Rugpjūtį NT pardavimai Vilniuje išaugo dvigubai

2025-09-01 11:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 11:33

Šių metų rugpjūčio mėnesį Vilniuje buvo parduoti 507 butai – dvigubai daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, praneša nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „EIKA Development“. Taip pat, bendrovės duomenimis, NT pardavimai praėjusį mėnesį, palyginti su liepa, išaugo 22 proc.

Nekilnojamas turtas (tv3.lt koliažas)

Šių metų rugpjūčio mėnesį Vilniuje buvo parduoti 507 butai – dvigubai daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, praneša nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „EIKA Development". Taip pat, bendrovės duomenimis, NT pardavimai praėjusį mėnesį, palyginti su liepa, išaugo 22 proc.

0

Pranešama, kad daugiausia pirkėjų dėmesio rugpjūtį sulaukė vidutinės klasės butai, kurių iš viso parduota 297, kai liepą – 191. O palyginti su praėjusių metų rugpjūčiu, šios klasės butų pardavimai išaugo pustrečio karto.

Ekonominėje klasėje šių metų rugpjūtį Vilniuje buvo parduoti 198 butai, beveik tiek pat, kiek liepą, kai buvo parduota 200 butų. Palyginti su praėjusiais metais, kai buvo parduoti 107 šios klasės butai, pardavimai išaugo 85 proc.

Tuo metu prestižinės klasės butų pardavimai rugpjūtį, palyginti su liepa, sumažėjo beveik dvigubai. Bendrovės duomenimis, praėjusį mėnesį sostinėje iš viso buvo parduota 12 šios klasės butų, o liepą – 23. Tačiau, palyginti su 2024 m. rugpjūčio mėnesiu, pardavimų tempas prestižinėje klasėje išliko toks pat.

Nors butų pardavimai rugpjūtį augo, jų pasiūla, palyginti su liepa, sumažėjo. Kaip praneša bendrovė, praėjusį mėnesį rinkoje pasirodė 280 nauji butai, kai liepą – 322. Tačiau palyginti su praėjusių metų rugpjūčiu, kai NT rinka Vilniuje pasipildė 30 naujų butų, šiemet pasiūla išaugo 9 kartus.

Iš viso 2025 m. rugpjūtį sostinės rinkoje butų pasiūla siekė 4721 butus, o pernai tuo pačiu laikotarpiu – 4109 butų.

