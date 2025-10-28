3 vaikų mama Marija Dubickienė vėl išvyksta į Ukrainą: „Tylėti – negaliu“

Tai ne pirmas ir, kaip pati sako, galbūt ne paskutinis kartas, kai jos automobilis, prikrautas paramos, važiuos karo draskomais keliais – nuo Kauno iki Lvivo, Dnipra, Zaporižės, Pavlogrado, Kramatorsko, Chersono, Charkivo ir Poltavos.
„Mirtis man nebaisi. Baisiau – abejingumas. Kiekvieną kartą, kai važiuoju, nežinau, ar grįšiu, bet žinau, kad turiu važiuoti“, – sako Marija.
Reikalinga parama
Šį kartą konvojus formuojamas itin skubiai. Reikia bent 4000 eurų, kad Ukrainoje būtų galima nupirkti tai, ko Lietuvoje arba nėra, arba pasenę, arba kainuoja keliskart brangiau: dronų analizatorių, be kurių nebeveikia nė viena karinė brigade, antidroninių plokščių, priešo ryšį blokuojančių REB sistemų, sisteminių plokščių dronų sprogmenims sustiprinti.
Iš Lietuvos šiuo metu renkama parama, skirta tiek fronto linijoje tarnaujantiems kariams, tiek pafrontės regionų civiliams.
Kariams ypač reikalingi galingi nešiojami įkrovikliai ir lengvi, tyliai veikiantys generatoriai (iki 5–7 kilogramų), kurie padeda užtikrinti elektros tiekimą karo sąlygomis. Taip pat renkami nešiojami kompiuteriai, monitoriai ir ekranai, naudojami dronų stebėjimui ir operacijų koordinavimui.
Kad kariai galėtų ištverti šalčius, prašoma termo rūbų, vilnonių kojinių ir žieminių miegmaišių.
Ilgoms misijoms svarbūs energetiniai batonėliai, sausi kariniai daviniai ir termosai, suteikiantys jėgų bei šilumos.
Civiliams pafrontės regionuose renkami dideli generatoriai – tiek dyzeliniai, tiek benzininiai, kad žmonės galėtų turėti elektros ir šviesos net apšaudymo metu. Be to, svarbi paprasta, bet širdžiai reikalinga parama – saldumynai, konservai, žaidimai vaikams, padedantys mažiesiems išlaikyti dėmesį slėptuvėse ir bent trumpam užmiršti karo garsus. Taip pat prašoma sauskelnių vaikams ir suaugusiesiems – tokių daiktų trūksta labiausiai.
„Visą paramą susiderinsime asmeniškai – paimsime iš vietos ar per siuntas. Kiekvienas euras virsta kuro lašu, kuris atveža gyvybę“, – sako Marija.
Šiuo metu konvojaus ekipaže – Arūnas Zajančkauskas ir Viktoras Kuzmenko, dar ieškomas vairuotojas ar žmogus, galintis paskolinti mikroautobusą – trūksta ratų krovinio sutalpinimui.
„Kiekviena kelionė – kaip per fronto liniją. Bet kol Ukrainoje šąla žmonės, tylėti negaliu. Tai ne tik jų karas. Tai mūsų visų atsakomybė“, – sako M. Dubickienė.
Paramos duomenys:
Labdaros ir paramos fondas „Saulės smiltys“
Įmonės kodas: 300692231
a. s. LT80 7300 0101 0073 5638
AB „Swedbank“
SWIFT/BIC – HABALT22
PayPal: [email protected]
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!