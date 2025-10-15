Paul de Miko širdyje pražydo nauja meilė: parodė širdies draugę

Nuotraukoje jis pozuoja prieš veidrodį bučiuodamasis su žavia mergina – Auguste Daukštaite.
Patvirtino žinią
Apie naują meilę jis patvirtino naujienų portalui tv3.lt, tačiau plačiau komentuoti nenorėjo.
Paulius sakė:
„Jeigu norite fiksuoti kaip faktą, taip, tačiau nieko daugiau pasakyti negaliu“, – kalbėjo jis.
Lyg tarp kitko prie nuotraukos jis rašė: „Labai gražus „Burga“ dėkliukas“.
Naujienų portalo tv3.lt žiniomis, turinio kūrėjas su buvusia mergina Gabriele Kudirkaite išsiskyrė metų pradžioje.
Apie skyrybas su buvusiąja Paulius metų pradžioje kalbėjo Artur Lebedenko YouTube laidoje „Tapk geresniu“.
Kai Artur paklausė Pauliaus apie skyrybas su grožio meistre, nuomonės formuotoja G. Kudirkaite, Paulius iš karto užsiminė, kad nemėgsta kalbėti apie šį asmeninį reikalą:
„Aš geriau apie tai nekalbėčiau, apie pačias skyrybas, iš pagarbos tam žmogui“, – sakė jis, pabrėždamas, kad tokius dalykus asmeniškai reikia išspręsti be viešumo.
„Skalbti triusikus viešai iš viso yra nesąmonė, bet yra tam tikrų bendrų temų, apie kurias galiu pasikalbėti.“
Vis dėlto, Artur nenuleido rankų ir norėjo išgirsti, kaip Paulius dabar žiūri į santykius ir kaip jo požiūris pasikeitė per laiką.
„Kaip pasikeitė tavo požiūris į santykį po to, kai draugavai su savo pirma mergina?“, – paklausė Artur.
Paulius pasidalino savo mintimis apie viešumą ir santykius: „Tai iš esmės turi būti dviejų žmonių susitarimas. Tas žmogus, kuris bus su manimi, turi suprasti viešumo kainą, suprasti bendrą reiškinio modelį. Tai bus jo pasirinkimas, ar jis nori viso to viešumo ar mes kažkaip tą dalyką slepiam.“
