Ištekėjusi Jurga Vernickė žydi iš meilės: atskleidė, kas pasikeitė po vestuvių

Iš povestuvinės kelionės ką tik sugrįžusi Jurga su naujienų portalu tv3.lt pasidalijo savo įspūdžiais ir atskleidė, kaip klostosi vedybinis gyvenimas.
Medų kopinėjo Italijoje
Kaip teigė moteris, ilgų svarstymų, kokią šalį pasirinkti povestuvinei kelionei, juodu su Nerijumi neturėjo. Daug pasaulio mačiusiai Jurgai norėjosi ten, kur unikalumo išties netrūksta – į Veneciją.
„Venecija yra miestas, kuriame kone niekas nepasikeitė nuo viduramžių laikų – ten nėra jokių šiuolaikinių statinių. Be to fakto, kad ji yra ant vandens, kas sukuria ypatingą šarmą, ten kiekvienas akmenukas, kiekviena plytelė pulsuoja istorija. Esu daug keliavusi, tad puikiai žinau, kad ne kiekvienas miestas turi tokią savitą atmosferą. O Venecija turi, be to, tai – labai romantiškas miestas, todėl čia ir norėjome praleisti savo povestuvinę kelionę“, – pasakojo J. Vernickė.
Tiesa, vien Venecija sutuoktiniai neapsiribojo – kelionės metu aplankė ir netoliese esantį Lido de Jesolo kurtortą, kuris garsėja vienu ilgiausių auksinio smėlio paplūdimių Italijoje.
„Tai labai jaukus kurortas ant jūros kranto. Mums nepaprastai pasisekė su orais, tad ir pasideginome, ir pasilepinome baseinais, ir vitamino D dozės prieš šaltąjį sezoną pasipildėme. Apskritai visa kelionė praėjo pasakiškai, turėjome daug laisvės ir ramybės. Nebuvome susižymėję daugybės turistinių objektų, nes ne apie tai yra povestuvinė kelionė. Bet spėjome ir pakeliauti, ir pamatyti gražių vietų, ir medų pakopinėti bei pasilepinti. Jautėmės kaip kino filme“, – šyptelėjo moteris.
Jurgos ir Nerijaus kasdienybėje – daug linksmybių
Jurga pabrėžė, kad vienas iš dalykų, kuris vienija ją su Nerijumi, yra judviejų supratimas, kaip svarbu ne tik romantiškai, bet ir linksmai leisti laiką. Tad, kaip teigė moteris, judviejų povestuvinėje kelionėje juoko išties netrūko.
„Mes tą linksmumą sugebame susikurti visiškai bet kur – tiesiog leisdami sau šėlti ir kvailioti. Mus tai labai praturtina, atneša santykiams daug šviesos. Pradėjau tokiomis linksmomis mudviejų akimirkomis dalintis ir socialiniuose tinkluose, tad labai gera, kad sulaukiame daug pozityvių žinučių ir palaikymo – žmonės sako, kaip smagu, kad taip linksmai leidžia laiką ne tik jaunuoliai. Tad mes su Nerijumi ir juokaujame, kad vidurio amžiaus krizė prasideda tada, kai vai užaugo, o mes vis dar ne“, – juokėsi J. Vernickė.
Jurga su Nerijumi oficialiai santuoką įregistravo dar liepą, tačiau į povestuvinę kelionę nusprendė leistis tik rugsėjo pabaigoje. Kalbėdama apie tai moteris juokavo, kad judviejų santykiuose turbūt nieko nėra standartiško ir stereotipiško.
„Ir visai ne dėl to, kad norime būti kitokie arba išsišokėliai, mums tiesiog taip gaunasi. Bet šis sprendimas mums labai tiko ir patiko, nes turėjome galimybę išjausti kiekvieną momentą. Juk dažnai nutinka taip, kad į vieną laikotarpį sukritus daug įvykių, nebesugebame jais pasimėgauti. Net ir labai geros emocijos iškrauna žmogų. Tad mums viskas susidėliojo labai gražiai, esame tuo patenkinti“, – tikino pašnekovė.
Kelionė neapsiėjo be kuriozų
Tiesa, tolimos išvykos retai kada apsieina be nemalonumų – jie Jurgą bei Nerijų pasivijo ir Italijoje. Kaip atskleidė J. Vernickė, skrydžio į Veneciją metu pro langą teko pamatyti itin nejaukius vaizdus.
„Į Veneciją atskridome vakare, tuo metu buvo didelė audra. Pirmą kartą gyvenime pro lėktuvo langą mačiau žaibus – vaizdas išties nejaukus. Galiausiai mūsų skrydis buvo nukreiptas į kitą oro uostą, tad buvo šiek tiek chaoso“, – dalijosi ji.
Tačiau kur kas daugiau nerimo Jurgai ir Nerijui sukėlė nutikimas paplūdimyje – prieš eidamas maudytis, J. Vernickės vyras atsigaivino kokteiliu iš skardinės. Sugrįžęs į pliažą ir vėl atsigėręs gėrimo, Nerijus pajuto, kad jo burnoje kažkas yra.
„Tai buvo širšė, kuri įgėlė jam į liežuvį. Gerai, kad Nerijus šaltų nervų – įsijungėme „ChatGPT“ ir išsiaiškinome, kad apsieisime su ledo gabaliuku burnoje ir alerginiais vaistais. Man turbūt būtų buvę gerokai blogiau, nes esu tam alergiška, tačiau jam viskas baigėsi gerai ir šis įvykis kelionės neapkartino“, – pasidžiaugė fotomenininkė.
Vos susižadėjusi pasijuto kitaip
Po vestuvių vieni žmonės sako, kad santykiai pasikeičia ir tampa kitokie, o kiti teigia, jog viskas išlieka taip pat. Pasak Jurgos, daug metų ji turėjo pastarąją nuostatą, tačiau vos susižadėjusi su Nerijumi, pasijuto kitaip.
„Maniau, kad nei sužadėtuvės, nei vestuvės nieko nekeičia – arba santykiai yra geri, arba jiems trūksta pilnavertiškumo. Bet susižadėjusi su Nerijumi pajaučiau kažkokį kitokį jausmą – tikrumo, pasitikėjimo. O vestuvės tik dar labiau viską įtvirtino. Kartu esame jau keturis metus, tad tikrai spėjome vienas kitą pažinti, suderinti tam tikrus dalykus, kurie leidžia mėgautis buvimu kartu“, – savo mintimis dalijosi moteris.
Jurga įsitikinusi, kad santykiai – tai tarsi investicija, į kurią kasdien reikia įdėti pastangų, nes priešingu atveju jie greitai gali „bankrutuoti“. Pasak pašnekovės, tokiu požiūriu vadovaujasi ir juodu su vyru.
„Mums tai visai neblogai sekasi. Santykiai – kiekvienos dienos darbas. Be to, svarbu būti kūrybiškam, kad nepasivytų rutina. Visada yra būdų, kaip to išvengti. Manau, kad būtent tie mūsų šėliojimai ir romantika padeda santykiams neapdulkėti“, – kalbėjo J. Vernickė.
