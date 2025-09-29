Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jurga Vernickė paviešino žadą atimančius kadrus: sureagavo ir dukra Evelina Young

2025-09-29 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 11:25

Jurga Vernickė su mylimuoju Nerijumi dar gegužės mėnesį vienas kitam ištarė „taip“, o rugsėjo pabaigoje išvyko į povestuvinę kelionę. Šiuo metu sutuoktiniai mėgaujasi Venecijos grožiu.

Jurga Vernickė su mylimuoju Nerijumi dar gegužės mėnesį vienas kitam ištarė „taip", o rugsėjo pabaigoje išvyko į povestuvinę kelionę. Šiuo metu sutuoktiniai mėgaujasi Venecijos grožiu.

6

Socialiniuose tinkluose Jurga pasidalijo keletu kadrų iš povestuvinės kelionės.

Jurga Vernickė sulaukė daugybės komplimentų

Moteris įsiamžino Venecijos fone su raudona suknele.

Užfiksuotuose kadruose J. Vernickė tiesiog spinduliuoja – jos veidą puošia šypsena, moteris kupina elegancijos.

O šalia įrašo, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt, moteris paliko ir itin šiltą prierašą.

„Kai jautiesi laiminga ir graži, nes šalia mylimas Vyras....“ – rašė J. Vernickė.

Pasidalijusi šiais kadrais iš Venecijos, Jurga sulaukė daugybės komplimentų, o vienas iš jų – dukros Evelinos Young.

„Wow!!! Tu tiesiog visa žydinti!“ – komentavo J. Vernickės dukra.

„Švyti laime ir meile,“ – pridūrė sekėja. 

„Aww, kokia žavinga! Išties, meilės galia beribė!“ – komentavo kita sekėja. 

Iš pajūrio
Iš pajūrio
2025-09-29 11:31
Kodėl reklamuojatės? Juk esate pagyvenusi pora vaidinanti paauglius. Neskanu ir už jus gėda.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
