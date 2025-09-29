Jurga Vernickė paviešino žadą atimančius kadrus: sureagavo ir dukra Evelina Young

Socialiniuose tinkluose Jurga pasidalijo keletu kadrų iš povestuvinės kelionės.
Jurga Vernickė sulaukė daugybės komplimentų
Moteris įsiamžino Venecijos fone su raudona suknele.
Užfiksuotuose kadruose J. Vernickė tiesiog spinduliuoja – jos veidą puošia šypsena, moteris kupina elegancijos.
O šalia įrašo, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt, moteris paliko ir itin šiltą prierašą.
„Kai jautiesi laiminga ir graži, nes šalia mylimas Vyras....“ – rašė J. Vernickė.
Pasidalijusi šiais kadrais iš Venecijos, Jurga sulaukė daugybės komplimentų, o vienas iš jų – dukros Evelinos Young.
„Wow!!! Tu tiesiog visa žydinti!“ – komentavo J. Vernickės dukra.
„Švyti laime ir meile,“ – pridūrė sekėja.
„Aww, kokia žavinga! Išties, meilės galia beribė!“ – komentavo kita sekėja.
