Išvydęs „Pergalės“ reklamą Paul de Miko negalėjo patikėti, į ką žiūri: „Aš nesuprantu“

Prieš kurį laiką „Pergalės“ socialiniuose tinkluose pasirodė reklama, kurioje dialogą mezgė du veikėjai – nosis ir šokolado plytelė-žmogus. Ši reklama iš socialinių tinklų buvo pašalinta, tačiau vos prieš dieną pasirodė kita, tik neliko vieno iš veikėjų.
Progos reklamą pakomentuoti ir išsakyti savo nuomonę nepraleido ir žinomas turinio kūrėjas Paulius Mikolaitis, geriau žinomas, kaip Paul de Miko.
Kritikavo reklamą
Pauliu Mikolaitis reklamą apžvelgė viename naujausių savo vaizdo įrašų. Vyras vis prasukdamas reklamą stebėjosi jos scenarijumi.
Pagrindinė veikėja nosis pašnekovui pasakė:
„Tu taip skaniai kvepi, primena vaikystę. Mano mama mėgo juodą šokoladą“.
Paulius čia reklamą stabdo ir komentuoja:
„Ar čia yra kaip nors seksualine ar rasistine prasme paremtas faktas. Aš nesuprantu, ką aš čia žiūriu“.
Galiausia reklamoje veikėjai sutaria išlipti toje pačioje stotelėje ir eiti kavos.
Apžvelgdamas veikėjus Paulius svarsto, kas yra moteriškosios lyties veikėja:
„Kas yra ji? Tiesiog nosis su rankomis ir kojomis?“
Galiausia, veikėjai nosiai išlipus iš autobuso ją nutrenkia automobilis, o Paulius pamatęs tokį vaizdą susiima už galvos, nesuprasdamas, kas vyksta.
Po šio įvykio pasirodo plakatas, kur galima laimėti kvepalus.
„Tai čia net ne apie šokoladą eina kalba?“
Pasimetęs Paulius reklamą peržiūrėjo ir antrąjį kartą, tikėdamasis, gal tai padės jam suprasti ją, tačiau vis tiek nesuprato, apie ką ši reklama buvo.
Vyras peržiūrėjo „Pergalės“ socialinius tinklus ir pastebėjo, jog šis vaizdo įrašas su veikėja nosimi jau ne vienas:
„Viskas buvo gerai, o dabar kažkas tiesiog atrado dirbtinį intelektą“.
Visi vaizdo įrašai su nosimi buvo pašalinti iš „Pergalės“ socialinių tinklų, liko vos vienas, naujai įkeltas vaizdo įrašas, kur nosis verkia.
