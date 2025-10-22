Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiemelio įmonė pasiaiškino, kodėl iš lėktuvo išlaipino Laurinavičių

2025-10-22 08:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 08:26

Gedimino Žiemelio valdomos  bendrovės „Avia Solutions Group“ dukterinė įmonė „Chapman Freeborn Aviation LLC“ pateikė Nacionaliniam krizių valdymo centrui (NKVC) oficialų atsakymą, kodėl šių metų birželio viduryje išlaipino iš lėktuvo apžvalgininką Marių Laurinavičių ir neparskraidino jo į Lietuvą kartu su kitais evakuojamais asmenimis, rašo portalas „15min“.

Iš Izraelio grįžęs Marius Laurinavičius svarsto kreiptis į teismą dėl Gedimino Žiemelio pasisakymų BNS Foto

Gedimino Žiemelio valdomos  bendrovės „Avia Solutions Group" dukterinė įmonė „Chapman Freeborn Aviation LLC" pateikė Nacionaliniam krizių valdymo centrui (NKVC) oficialų atsakymą, kodėl šių metų birželio viduryje išlaipino iš lėktuvo apžvalgininką Marių Laurinavičių ir neparskraidino jo į Lietuvą kartu su kitais evakuojamais asmenimis, rašo portalas „15min".

5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po papildomų raginimų oficialaus paaiškinimo NKVC sulaukė praėjusią savaitę.

„Nors NKVC iš karto po incidento ir vėlesniais laikotarpiais ne kartą kreipėsi ir ragino kompanijos atstovus pateikti paaiškinimus, tai buvo padaryta spalio 17 d. Atsiųstame aplinkybių paaiškinime informuojama, kad sprendimas priimtas atidžiai įvertinus antžeminio aptarnavimo personalo skrydžio vadui pateiktą informaciją apie padidėjusį saugumo pavojų, susijusį su vienu piliečiu, esančiu keleivių sąraše“, – „15min“ cituoja NKVC.

ELTA primena, kad birželio viduryje Lietuvos institucijos vykdė šalies piliečių evakuaciją iš Izraelio. Į Jordaniją autobusu pervežti asmenys Lietuvą turėjo pasiekti užsakomųjų skrydžių bendrovės „Skylence“ lėktuvu. 

Tiesa, evakuacija buvo lydima skandalo. Prieš pat skrydį iš orlaivio buvo išlaipintas apžvalgininkas M. Laurinavičius. 

Kaip Eltai tuomet teigė „Skylence“ vadovė Vilma Vaitiekūnaitė, incidento priežastis – neatitikimai keleivio dokumentuose. 

Tačiau pats M. Laurinavičius tokius įmonės argumentus vadino melu ir laikėsi nuomonės, esą jo išlaipinimas yra susijęs su dėl verslo Rusijoje anksčiau išsakyta kritika verslo grupės „Avia Solutions Group“ vadovui G. Žiemeliui. Skrydį į Vilnių vykdė pastarajai priklausanti įmonė „Chapman Freeborn“.  Savo ruožtu G. Žiemelis pateikė, kad M. Laurinavičius esą grasino susprogdinti orlaivį.

Netrukus M. Laurinavičiui buvo suplanuoti skrydžiai į Vieną, iš kur jį į Lietuvą pargabeno kariuomenės orlaivis „Spartan“.

