TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Komisija netirs galimos „Skyllence“ grėsmės nacionaliniam saugumui

2025-08-20 07:24 / šaltinis: BNS
2025-08-20 07:24

Vyriausybės komisija netirs, ar lietuvių evakuaciją iš Izraelio organizavusi verslininko Gedimino Žiemelio aviacijos verslo grupės „Avia Solutions Group“ įmonė „Skyllence“ nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

Vilniuje nusileidęs lėktuvas su 97 Lietuvos piliečiais iš Izraelio (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Vyriausybės komisija netirs, ar lietuvių evakuaciją iš Izraelio organizavusi verslininko Gedimino Žiemelio aviacijos verslo grupės „Avia Solutions Group" įmonė „Skyllence" nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

1

Į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją liepos pabaigoje kreipėsi užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

Kaip BNS nurodė Vyriausybės komunikacijos departamentas, komisija išnagrinėjo kreipimąsi ir priėmė sprendimą, kad pradėti patikrą nėra teisinio ir faktinio pagrindo.

Kaip skelbė BNS, birželio viduryje skraidinant lietuvius iš Jordanijos, kur jie evakuoti iš Izraelio, buvo išlaipintas politikos apžvalgininkas Marius Laurinavičius.

Kol kas tikslios priežastys, kodėl taip nutiko, neaiškios. 

 Dėl lietuvių evakuacijos iš Izraelio organizavimo atliekamas tarnybinis patikrinimas.

Skrydį vykdė „Avia Solutions Group“ užsakomųjų skrydžių įmonė „Chapman Freeborn“.

„Avia Solutions Group“ grupei priklausančios bendrovės „Skyllence“, aptarnaujančios privačius skrydžius Vilniaus oro uoste, vadovė Vilma Vaitiekūnaitė iš pradžių BNS sakė, kad taip nutiko, nes kilo klausimų dėl iš operatoriaus pateiktų duomenų.

Tuomet pats G. Žiemelis feisbuke pareiškė, kad išlaipinimas susijęs su galimu apžvalgininko grasinimu susprogdinti lėktuvą. Vėliau šią versiją pakartojo ir V. Vaitiekūnaitė.

Tuo metu M. Laurinavičius atmeta šiuos paaiškinimus ir tikina, kad išlaipinimas susijęs su jo kritika G. Žiemeliui.

M. Laurinavičiaus sugrąžinimo į Lietuvą galiausiai ėmėsi Krašto apsaugos ministerija, jis pargabentas kariniu orlaiviu „Spartan“.

Prieš keletą metų Valstybės saugumo departamentas (VSD) patvirtino, kad žvalgyba turi informacijos, kuri kelia abejonių dėl aviacijos verslo grupės „Avia Solutions Group“ veiklos ir patikimumo.

