Žiauriai nužudyta garsi moteris: įtariamasis – artimiausias žmogus

Nelaimė įvyko vakar vakare Pamelos bute Milane, ant balkono. Liudininkų teigimu, vyras „audringai įsiveržė“ į moters butą ir netrukus ją ėmė badyti peiliu. Iškart po to kaimynai išgirdo riksmus ir iškvietė pagalbą, tačiau policijai atvykus Pamela jau buvo kritinės būklės, pranešė Mirror.
Gyvybės išgelbėti nepavyko
Kaip praneša Italijos žiniasklaida, atvykę pareigūnai rado 29-erių metų Pamelą Genini sunkiai sužalotą, o Gianluca Soncin, toliau ją puolė peiliu. Nepaisant policijos ir medikų pastangų, moters gyvybės išgelbėti nepavyko.
Po išpuolio vyras bandė nusižudyti, tačiau buvo skubiai nugabentas į ligoninę. Vėliau jis sulaikytas ir šiuo metu jam pateikti įtarimai dėl tyčinio nužudymo.
Šiuo metu policija aiškinasi išpuolio motyvus ir aplinkybes.
