  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Žiauriai nužudyta garsi moteris: įtariamasis – artimiausias žmogus

2025-10-15 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 20:20

Milane nužudytas garsus 29 metų italų modelis ir televizijos žvaigždė Pamela Genini. Pasak pranešimų, moterį mirtinai subadė jos partneris, 52 metų Gianluca Soncin.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

Nelaimė įvyko vakar vakare Pamelos bute Milane, ant balkono. Liudininkų teigimu, vyras „audringai įsiveržė“ į moters butą ir netrukus ją ėmė badyti peiliu. Iškart po to kaimynai išgirdo riksmus ir iškvietė pagalbą, tačiau policijai atvykus Pamela jau buvo kritinės būklės, pranešė Mirror.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gyvybės išgelbėti nepavyko

Kaip praneša Italijos žiniasklaida, atvykę pareigūnai rado 29-erių metų Pamelą Genini sunkiai sužalotą, o Gianluca Soncin, toliau ją puolė peiliu. Nepaisant policijos ir medikų pastangų, moters gyvybės išgelbėti nepavyko.

Po išpuolio vyras bandė nusižudyti, tačiau buvo skubiai nugabentas į ligoninę. Vėliau jis sulaikytas ir šiuo metu jam pateikti įtarimai dėl tyčinio nužudymo.

Šiuo metu policija aiškinasi išpuolio motyvus ir aplinkybes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

