38-erius metus susituokęs Arūnas Valinskas jaunimui siunčia 1 žinią: įsiklausyti verta kiekvienam

Anot jo, vestuvių metinių šventimas jam yra ypatingas kiekvienais metais. Šiemet ta proga jie leidosi į kelionę ir su draugų kompanija.
„Įspūdžiai tokie pat kaip per bet kurias vestuvių metines – džiaugiuosi, kad taip nutiko, ir dėkoju gyvenimui už geriausią dovaną. Ši šventė truko visą savaitę – skridome į Nicą, aplankėme Kanus, Monaką, Port Grimaud ir kitas pakrantės gyvenvietes bei kurortinius miestus. Turėjome labai gerą laiką su bičiuliais ir žmona“, – dalijosi jis.
Įspūdingas reginys
Arūnui didžiausią įspūdį paliko Port Grimaud: sužavėjo užburiantys vaizdai ir miestelio švara.
„Port Grimaud yra miniatiūrinė, labai graži vieta, dažnai vadinama Venecija, nes viskas čia yra ant vandens – mažos salos, sujungtos alėjomis. Aišku, negalima jos lyginti su tikrąja Venecija, bet ji turi savo žavesio. Port Grimaud pasižymi namais, nameliais ir restoranais ant vandens, o šalia švartuojasi karališkos jachtos. Tai iš tiesų puikus vaizdas, be to, tvarka nepaprasta. Tai iš tiesų padarė didžiulį įspūdį“, – pasakojo A. Valinskas.
Savo tikrąją metinių dieną pora lankėsi restorane, kur visiškai netikėtai išvydo įspūdingą reginį. A. Valinskas žmonai juokavo, kad tai – jo staigmena.
„Mes buvome restorane, kur šventėme, kaip tik spalio 3-ąją – mūsų tikrąsias metines. Užsisakėme restoraną Sen Tropeze, ir tuo metu vyko regata. Ten buvo plaukusios karališkos jachtos, kurių ilgiai skaičiuojami dešimtimis ar šimtais metrų, su trimis ar keturiais stiebais – didesnės už „Meridianą“, kuris stovi Klaipėdoje. Kaip tik tą dieną vyko jų uždarymas. Prieš mus, kai sėdėjome, pradėjo šaudyti fejerverkus uždarymo proga – apie 10–12 minučių nonstop.
Esu matęs daug fejerverkų, bet tokių dar nebuvau matęs. Aš net pasakiau: „Žinai, Valinskiene, kiek man tai kainavo, bet man tau nieko negaila“, – juokėsi vyras.
Vieta Monake paliko neigiamą įspūdį
Nepaisant nuostabių vaizdų ir šventinės atmosferos, kelionėje pasitaikė ir kelios nemalonios staigmenos. Pora su bičiuliais, žinoma, nepraleido progos stebėti Žalgirio išvykos rungtynių Monake, tačiau, pasak pašnekovo, Monako arena paliko kiek prastesnį įspūdį nei tikėtasi – tiek dėl savo dydžio, tiek dėl senovinio išplanavimo ir organizacinių spragų.
„Salė gerokai priminė didesnę mokyklos salę. Negalime jos palyginti nei su mūsų Žalgirio arena, nei su Twinsbet sale, netgi su mažesnėmis arenomis Klaipėdoje, Šiauliuose ar Panevėžyje, kurių talpa apie 5000 žmonių.
Tai senovinis išplanavimas, o vidinis tarnybų darbas – atsiranda daug nelogiškų dalykų, prie kurių mes iš gerų salių tiesiog nepripratę.
Be to, tragiškas buvo pasiruošimas varžyboms – nėra rodyklių, nėra aišku kur eiti. Su visais eidami mes jau pavėlavome mūsų pristatymui – jo net nematėme“, – kalbėjo pašnekovas.
Tuo metu, pasak A. Valinsko, vyko ir futbolo rungtynes, kurios ten yra labiau žiūrimos ir vertinamos, taip pat išsiskyrė ir fanų palaikymas.
„Buvo įdomu, kad tą dieną vyko ir futbolo rungtynės Monakas prieš Manchester City.
Galiu pasakyti tiek, kad „Žalgirio“ „Eurolygos“ debiutinės rungtynės su Monaku mažam kiekiui vietinių buvo įdomios. Krepšinio salė yra po futbolo stadionu, ir požiūris toks, kad futbolas visomis galvomis aukščiau už krepšinį. Nors pernai „Eurolygoje“ užėmė antrą vietą, su futbolu net iš tolo negalime lyginti, ir nėra ką kalbėti apie tai, kad į tą patį Monaką suvažiuoja išprotėję Lietuvos sirgaliai“, – sakė jis.
Vos išvengė nemalonumų
Grįždami iš kelionės Valinskai vos išvengė nepatogumų, kurie kelionę būtų gerokai pratęsę.
„Per plauką nepasiilgino kelionė, nes nusileidome praktiškai valandą prieš, kai buvo uždarytas Vilniaus oro uostas dėl kontrabandinių meteorologinių balionų. Kadangi skridome su Air Baltic, visai galimas variantas, kad būtume skridę į Rygą“, – pasakojo Arūnas.
Nepaisant to, viskas susiklostė gerai.
„Kažkaip spėjome nusileisti, bet po valandos po mūsų nusileidimo buvo uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Visi lietuviai buvo nukreipti kitur. Tai, kai grįžti iš kelionės, dar paskui sprendi klausimą, kaip grįžti iš Rygos... truputį būtų šaukštas deguto, bet net ir čia pasisekė“, – prisiminė jis.
Ilgos santuokos paslaptis ir žodžiai jaunimui
Paklaustas apie ilgos ir darnios santuokos, kurią jie šią savaitę šventė kelionėje, paslaptį, A. Valinskas pabrėžė vieną labai paprastą, bet kartu gilią taisyklę.
„Aš sakau labai paprastai: yra matematinė formulė – žmogų, su kuriuo gyveni, reikia bent per milimetrą, bent per mikroną mylėti daugiau nei save, ir tikrai viskas bus gerai“, – dalijosi mintimis žinomas vyras.
Tuo pat metu jis turėjo ir svarbią žinią jaunimui, kuris šiais laikais neretai nebemato šeimos ar santuokos kaip gyvenimo prioritetų. Tai buvo ne tik patarimas, bet ir kvietimas rimtai pažvelgti į savo ateitį ir santykius.
„Labai norisi visiems palinkėti, kad jie rimčiau žiūrėtų į santuoką, į šeimą, kaip į institutą, kuris yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Dabar nemažai atvejų, kai santuoka ar vestuvės tampa tiesiog proga pasidaryti vakarėlį su draugais. Po to praeina pusė metų, ir vėl daromas kitas vakarėlis – jau skyrybų vakarėlis“, – sakė jis.
Arūno teigimu, atsakomybė už tokį požiūrį tenka ne vien jaunajai kartai, bet ir tėvams, kurie neretai augina vaikus po skyrybų. Tai dar kartą primena, kad šeimos vertybės, pagarbos ir atsakomybės pavyzdžiai – ne tik žodžiai, bet ir veiksmai, kuriuos mato vaikai.
„Šitoje vietoje negalima kaltinti vien jaunosios kartos. Man atrodo, nemažą dalį atsakomybės turėtų prisiimti ir tėvai, kurie neretai išsiskyrę augina savo vaikus. Žinoma, negali žmonės gyventi per prievartą, bet kartais prieš tai reikia daugiau pagalvoti. Pajutai draugelius pilve ir jau skrendi paskui – ne, drugeliai išsisklaido į skirtingas puses. Bet jie vis tiek turi savo vietą, ir vis dėlto yra atsakomybė, pagarba ir meilė“, – kalbėjo A. Valinskas.
