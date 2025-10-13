Arūno ir Ingos Valinskų gyvenime praūžė ypatinga diena

Viena žinomiausių Lietuvos porų, Arūnas ir Inga Valinskai, spalio 3-ąją dieną atšventė svarbią šventę jų šeimoje – 38-ąsias vestuvių metines.
Arūno ir Ingos Valinskų gyvenime – ypatinga diena
Praėjusiais metais kalbėdamas su naujienų portalu tv3.lt, kai pora dar šventė 37-ąsias vestuvių metines, A. Valinskas apie šią šventę kalbėjo kaip apie įvykį, kuris pernai jam paliko didžiausią įspūdį.
„Vienas iš tokių, ko gero, gražiausių įvykių, kuris iš karto iškyla, pagalvojus apie šiuos metus, tai mūsų su Inga 37-osios vestuvių metinės“, – prieš metus sakė jis.
Šią gražią sukaktį pernai pora paminėjo Vilniaus televizijos bokšte esančiuose apartamentuose, kur romantiškoje miesto panoramoje pasitiko naktį.
Arūnas Valinskas atsivėrė apie santykius
Naujienų portalui tv3.lt Arūnas yra pasakojęs ir judviejų su Inga pažinties istoriją.
„Tais laikais nebuvo jokių internetinių pažinčių portalų. Susitikome pagal portalą, kurio pavadinimas yra „Likimas“. Iš tiesų viskas vyko savaime. Esu jau ne kartą minėjęs, kad jau antrą pažinties dieną, kol vaikščiojome po Lenino (šiuo metu Gedimino – aut. past.) prospektą, aš jai deklamavau Puškino eiles ir pasakiau, kad ji bus mano žmona. Ji tuo nelabai tikėjo, bet, atvirai pasakius, gal aš šiaip tai pasakiau“, – pasakojo A. Valinskas.
Tiesa, kaip teigė vyras, judviejų šeima niekuo nesiskiria nuo kitų – barnių Valinskų namuose taip pat pasitaiko.
„Aišku, kad nesutarimų būna. Kaip jų gali nebūti? Jei esi žmogui neabejingas, esi neabejingas tuo pačiu ir sau. Kai yra dviejų žmonių gyvenimai, jie visada randa, kur gali susikirsti, vienas kitam papriekaištauti. Ir jei poroje suaugę žmonės negali surasti priekaištų vienas kitam, tai reiškia, kad jie yra abejingi patys sau.
Čia yra didžiausia problema. Barnių nereikia bijoti – jei žmonės bando vaizduoti, kad jie niekad nesipyksta, kad niekada nepasako aštresnio žodžio vienas kitam, tai jie tiesiog meluoja. Meluoja vardan to, kad nori pasirodyti geresni, nei yra“, – kalbėjo jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!