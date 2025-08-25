Arūno Valinsko gyvenime – permainos: įsigijo naują pirkinį

Nors čia planuoja lankytis tik poilsiui, naujoji sodyba jau sulaukė daugybės kalbų, o Žolinės išvakarėse surengtos įkurtuvės pritraukė vietos bendruomenę, praneša udiena.lt
Įkurtuvės su knygos pristatymu
Į Utenos kultūros centro Saldutiškio skyrių sugužėjo gausi minia – žmonės atvyko ne tik iš miestelio, bet ir iš aplinkinių seniūnijų. Valinskas pristatė savo knygą „Valius. Tai buvo kažkas tokio“, o kartu užsiminė, kad tos pačios dienos vakarą sodyboje laukia ypatinga šventė – oficialios įkurtuvės.
Dovana miesteliui
Pasak udiena.lt, norėdamas atsidėkoti naujiesiems kaimynams, Valinskas Saldutiškiui įteikė ypatingą dovaną, kuri, pasak jo, papuoš tradicinę kraštiečių šventę. Tai tapo savotiška pagarba kraštui, kuriame dabar gyvens žinomas laidų vedėjas.
Juk perka nekilnojama turtą,mašinas ne jis vienas.Tai daugelis žmonių.