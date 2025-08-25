Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Arūno Valinsko gyvenime – permainos: įsigijo naują pirkinį

2025-08-25 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 12:55

Žinomas televizijos laidų vedėjas, prodiuseris ir buvęs politikas Arūnas Valinskas į savo gyvenimą įsileido didelę permainą – jis tapo Saldutiškio miestelio gyventoju.

Arūnas Valinskas su Inga Valinskiene (nuotr. BNS)
21

Nors čia planuoja lankytis tik poilsiui, naujoji sodyba jau sulaukė daugybės kalbų, o Žolinės išvakarėse surengtos įkurtuvės pritraukė vietos bendruomenę, praneša udiena.lt

6

Nors čia planuoja lankytis tik poilsiui, naujoji sodyba jau sulaukė daugybės kalbų, o Žolinės išvakarėse surengtos įkurtuvės pritraukė vietos bendruomenę, praneša udiena.lt

Įkurtuvės su knygos pristatymu

Į Utenos kultūros centro Saldutiškio skyrių sugužėjo gausi minia – žmonės atvyko ne tik iš miestelio, bet ir iš aplinkinių seniūnijų. Valinskas pristatė savo knygą „Valius. Tai buvo kažkas tokio“, o kartu užsiminė, kad tos pačios dienos vakarą sodyboje laukia ypatinga šventė – oficialios įkurtuvės.

Dovana miesteliui

Pasak udiena.lt, norėdamas atsidėkoti naujiesiems kaimynams, Valinskas Saldutiškiui įteikė ypatingą dovaną, kuri, pasak jo, papuoš tradicinę kraštiečių šventę. Tai tapo savotiška pagarba kraštui, kuriame dabar gyvens žinomas laidų vedėjas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Mari
Mari
2025-08-25 13:08
Nesuprantu vieno.Ko reikia taip sureikšmint,kad Arūnas nupirko namus?Tai dyvų gyvI.
Juk perka nekilnojama turtą,mašinas ne jis vienas.Tai daugelis žmonių.
