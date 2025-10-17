„Dieselgate 2.0“: Londono teisme – „monstrų byla“ prieš penkis automobilių pramonės gigantus

Tūkstančiai „Mercedes-Benz“, „Ford“, „Stellantis“ (atstovaujantis „Peugeot“ ir „Citroën“), „Renault“ ir „Nissan“.automobilių savininkų juos kaltina tuo pačiu – sistemingu ir apgalvotu sukčiavimu, klastojant dyzelinių variklių taršos duomenis.
Kaltinimo esmė – identiška pirmajam „Dieselgate“: teigiama, kad gamintojai į automobilius diegė specialią programinę įrangą, kuri atpažindavo oficialų testavimo ciklą ir jo metu aktyvuodavo taršos mažinimo sistemas.
Tačiau realiomis vairavimo sąlygomis šios sistemos neveikdavo pilnu pajėgumu, o į aplinką buvo išmetami gerokai didesni, nei deklaruota, kenksmingų azoto oksidų kiekiai.
Visi penki gamintojai šiuos kaltinimus griežtai neigia, tvirtindami, kad jų automobiliai atitiko visus tuo metu galiojusius reikalavimus, o naudotos sistemos buvo legalios.
Tačiau šis procesas yra kur kas sudėtingesnis, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jo centre – ne tik techniniai, bet ir fundamentalūs teisiniai klausimai, kuriuos ypač paaštrino „Brexit“.
Pagrindinis ginčas verda dėl to, ar Jungtinės Karalystės teismai turėtų vadovautis griežtesniu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimu, kas yra „neteisėtas išjungimo įtaisas“.
Kaltintojų teisininkai tvirtina, kad taip, nes tokiu būdu siekiama teisinio aiškumo. Tuo tarpu gamintojų advokatai argumentuoja, kad po „Brexit“ šalis turi savo teisinę sistemą ir negali būti teisiama pagal vėlesnius ES teismo sprendimus.
Procesas bus ilgas ir sudėtingas. Artimiausius mėnesius bus renkama ir vertinama techninė ekspertizė, o po to seks teisiniai argumentai.
Galutinio nuosprendžio tikimasi kitų metų viduryje. Jei teismas pripažintų gamintojų kaltę, 2026-ųjų rudenį prasidėtų antrasis bylos etapas, kuriame būtų nustatomas kompensacijų dydis.
Šios bylos baigtis taps istoriniu precedentu, kuris nulems visą teisinį „Dieselgate“ eros palikimą Jungtinėje Karalystėje.
