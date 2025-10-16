„Mercedes“ ateities vizija: saulės energija įkraunami dažai, mąstantis kompiuteris ir „Art Deco“ prabanga

Išoriškai „Vision Iconic“ yra duoklė legendiniams 4-ojo dešimtmečio „Mercedes“ modeliams: ilgas variklio dangtis, lašo formos galinė dalis ir minimalistinės, aptakios linijos.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Tačiau po šiuo retro fasadu slypi pirmoji inovacija – saulės energijos dažai. Tai plonas, pastos pavidalo fotovoltinis sluoksnis, kuriuo galima padengti visą kėbulą.
Pasak „Mercedes“, padengus 11 kvadratinių metrų plotą (atitinka vidutinio dydžio visureigį), idealiomis sąlygomis per metus būtų galima sugeneruoti energijos, kurios užtektų nuvažiuoti papildomus 12 000 kilometrų. Ši danga, kurios efektyvumas siekia 20 proc. , neturi retųjų metalų ir yra lengvai perdirbama.
Salone karaliauja „Art Deco“ stilius: mėlyno aksomo apmušalai, perlų ir žalvario apdailos detalės bei masyvios durų rankenos. Tačiau centrinė interjero ašis – skaidrus, tarsi ore plūduriuojantis prietaisų skydelis. Būtent jame slypi antroji revoliucija – neuromorfinis kompiuteris.
Ši technologija, imituojanti žmogaus smegenų veikimo principus, leis dirbtinio intelekto skaičiavimus atlikti žaibiškai ir itin efektyviai. „Mercedes“ teigia, kad tai leis sumažinti autonominio vairavimo sistemų energijos sąnaudas net 90 proc. ir dešimtis kartų padidins reakcijos greitį, ypač atpažįstant kelio ženklus ar pėsčiuosius esant prastam matomumui. Būtent ši technologija leis „Vision Iconic“ pasiekti 4 lygio autonomiškumą greitkeliuose.
Galiausiai, trečioji inovacija – „steer-by-wire“ vairavimo sistema. Tarp vairo ir ratų nėra jokio mechaninio ryšio – viskas valdoma elektroniniais signalais. Tai ne tik leidžia sukurti gerokai lankstesnį interjero dizainą, bet ir pagerina manevringumą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!