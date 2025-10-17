Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Laurynas Suodaitis atsakė, ar turi naują mylimąją: „Dabar aš jaučiu“

2025-10-17 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 14:25

Prieš kelerius metus su nuomonės formuotoja Viktorija Siegel išsiskyręs žinomas verslininkas Laurynas Suodaitis apie santykius kalbėti plačiai dažniausiai susilaiko, tačiau naujoje laidoje „Nusirenk iki pusės su Ineta Stasiulyte ir Marija Palaikyte, vyras paatviravo, ar ieško antrosios pusės. Taip pat atskleidė, kokios norėtų širdies draugės ir išskyrė minusus, kurių visiškai netoleruotų.

Laurynas Suodaitis (nuotr. asm. archyvo ir nuotr. TV3)
7

Prieš kelerius metus su nuomonės formuotoja Viktorija Siegel išsiskyręs žinomas verslininkas Laurynas Suodaitis apie santykius kalbėti plačiai dažniausiai susilaiko, tačiau naujoje laidoje „Nusirenk iki pusės su Ineta Stasiulyte ir Marija Palaikyte, vyras paatviravo, ar ieško antrosios pusės. Taip pat atskleidė, kokios norėtų širdies draugės ir išskyrė minusus, kurių visiškai netoleruotų.

REKLAMA
14

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot laidos svečio, šiuo metu santykių neatsisakytų, tačiau pats intensyviai neieško.

Laurynas Suodaitis su sūnumi
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laurynas Suodaitis su sūnumi

REKLAMA
REKLAMA

„Atvirai pasakius, gal jau ir gerai būtų. Pajutau, kad kitaip gyvenasi. Jūs irgi tikriausiai esate kalbėję, kaip moteris vyrą įgalina, visai kitaip hormonai veikia, gyvenimas kitoks. Leidžiu upei tekėti – kas atsitiks, tas atsitiks. Tas „dabar jau tikrai ieškau“ – man atrodo, tokie dalykai neveikia. Norisi tai norisi, bet tas ieškojimas…“, – sakė jis.

REKLAMA

Ko norėtų iš santykių

Kalbėdamas apie antrosios pusės ieškojimą, jis panaudojo juokingą posakį, privertusį laidos vedėjas kvatotis.

„Nereikia nieko traukt, atsiranda savaime tokie dalykai. Man labai patinka toks posakis: meilė yra kaip bezdalas, jei per jėgą reikia spaust – tikriausiai apsi*iksi“, – šmaikštavo jis.

Pasak Lauryno, jis dažnai juokauja, kad tai, ko jis ieško – žemai nuleisti standartai.

„Aš kartais pasijuokiu, kad mano kartelė ant tiek žemai nuleista… Klausia: „Nu, tai kaip norėtum nugyvent dabar?“. Sakau: „Su ta pačia moterim bent vieną iš savo vaikų iki pirmos klasės užaugint būtų wow“, – juokėsi jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kriterijai širdies draugei

L. Suodaičio teigimu, praeities santykiai daug ko išmokė. Viena iš pamokų – suprasti širdies draugės pasirinkimo prasmę. Būtent dėl to jis mažiau dėmesio kreipia į išvaizdą.

„Konkrečių kriterijų neturiu. Fiziniai rodmenys jau nelabai yra svarbu, nes po mano patirčių, yra momentas, tu tik po to suvoki, išgirsti frazių ir paskaitai, kad tavo antra pusė realiai yra svarbiausias tavo gyvenimo sprendimas. Nes nuo to daug dalykų įsivažiuoja: pavyzdžiui, verslai, svajonės, bendros sodybos, kelionės, vaikų auginimas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ir dabar tokį sprendimą statyt ant kažkokių dalykų… Iš esmės fiziniai duomenys yra laikini“, – kalbėjo pašnekovas.

Tačiau verslininkas išskyrė ir kelis dalykus, dėl kurių net nesvarstęs su žmogumi neprasidėtų.

„Rusiška muzika, palaikymas ruskynui – tikrai ne. Kai politiškai nesutampa dalykai – nieko nepadarysi.

REKLAMA

Man visada liūdna, kai moterys išsiskyrusios, turinčios vaikų sako, kad jų buvęs yra prastas. Tai irgi daug ką suponuoja apie žmogų. Ką išmokau per savo patirtis, kad jei jau buvo taip – taip ir bus tas pats“, – teigė L. Suodaitis.

Laurynas sakė, kad viltis susirasti meilę – tikrai gyva.

„Dabar aš jaučiu, kad mane kitaip veikia tie dalykai. Esu tokios nuomonės, kad tas žmogus atsiras“, – šypsojosi jis.

REKLAMA

Dabartinis Laurynas ir svarbus patarimas

Kalbėdamas apie dabartinį savo gyvenimo etapą ir tai, kaip pasikeitė, jis neslėpė, kad šiuo metu – audringas būdas atvėsęs.

„Tam tikrais klausimais esu gana kategoriškas, nors paskutiniu metu jau atšilęs, seniau buvo žymiai aštresnis. Galėdavau rodyti principus, nekalbėti dienomis… Kartais tiesiog prarandi viltį, jei vis nepavyksta žmogui kažko paaiškinti. Nesakau, kad tokiais atvejais neįmanoma manęs prakalbinti, bet tai turi būti ramus pokalbis, o ne tolesnis konflikto plėtojimas“, – atviravo vyras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Laurynas taip pat turėjo ir patarimą visiems, kuriems yra 30 metų ir daugiau. 

„Suvokime paprastą dalyką, o ypač tie, kurie yra vyresni nei trisdešimt. Tas žmogus, su kuriuo tu susipažinai, po kelerių metų gali būti visai kitoks, todėl svarbiausia – žiūrėti į bazines vertybes. Iki trisdešimties gal kitaip, nes visi nori keliaut, pinigus užkalt. Bet šitie dalykai gali per metus ateit ir išeit.

Svarbiausia – ar su tuo žmogumi gali būti džiaugsme ir varge, ar yra pasitikėjimas“, – tvirtino L. Suodaitis.

Visą laidą galite žiūrėti YouTube:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
šakinis
šakinis
2025-10-17 14:38
Nusispjaut man, ką tas kaiminis pudruotanosis jaučia.
Atsakyti
O, žmogau
O, žmogau
2025-10-17 14:58
Turėk nors milijoną, tik nebešmėžuokit bent žinių portaluose su savo minkštakūniškumu.
Atsakyti
keistuolis
keistuolis
2025-10-17 15:08
nei cia kam idomu nes kas nors domisi kazkokiu Suodaiciu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų