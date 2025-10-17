Laurynas Suodaitis atsakė, ar turi naują mylimąją: „Dabar aš jaučiu“

Anot laidos svečio, šiuo metu santykių neatsisakytų, tačiau pats intensyviai neieško.
„Atvirai pasakius, gal jau ir gerai būtų. Pajutau, kad kitaip gyvenasi. Jūs irgi tikriausiai esate kalbėję, kaip moteris vyrą įgalina, visai kitaip hormonai veikia, gyvenimas kitoks. Leidžiu upei tekėti – kas atsitiks, tas atsitiks. Tas „dabar jau tikrai ieškau“ – man atrodo, tokie dalykai neveikia. Norisi tai norisi, bet tas ieškojimas…“, – sakė jis.
Ko norėtų iš santykių
Kalbėdamas apie antrosios pusės ieškojimą, jis panaudojo juokingą posakį, privertusį laidos vedėjas kvatotis.
„Nereikia nieko traukt, atsiranda savaime tokie dalykai. Man labai patinka toks posakis: meilė yra kaip bezdalas, jei per jėgą reikia spaust – tikriausiai apsi*iksi“, – šmaikštavo jis.
Pasak Lauryno, jis dažnai juokauja, kad tai, ko jis ieško – žemai nuleisti standartai.
„Aš kartais pasijuokiu, kad mano kartelė ant tiek žemai nuleista… Klausia: „Nu, tai kaip norėtum nugyvent dabar?“. Sakau: „Su ta pačia moterim bent vieną iš savo vaikų iki pirmos klasės užaugint būtų wow“, – juokėsi jis.
Kriterijai širdies draugei
L. Suodaičio teigimu, praeities santykiai daug ko išmokė. Viena iš pamokų – suprasti širdies draugės pasirinkimo prasmę. Būtent dėl to jis mažiau dėmesio kreipia į išvaizdą.
„Konkrečių kriterijų neturiu. Fiziniai rodmenys jau nelabai yra svarbu, nes po mano patirčių, yra momentas, tu tik po to suvoki, išgirsti frazių ir paskaitai, kad tavo antra pusė realiai yra svarbiausias tavo gyvenimo sprendimas. Nes nuo to daug dalykų įsivažiuoja: pavyzdžiui, verslai, svajonės, bendros sodybos, kelionės, vaikų auginimas.
Ir dabar tokį sprendimą statyt ant kažkokių dalykų… Iš esmės fiziniai duomenys yra laikini“, – kalbėjo pašnekovas.
Tačiau verslininkas išskyrė ir kelis dalykus, dėl kurių net nesvarstęs su žmogumi neprasidėtų.
„Rusiška muzika, palaikymas ruskynui – tikrai ne. Kai politiškai nesutampa dalykai – nieko nepadarysi.
Man visada liūdna, kai moterys išsiskyrusios, turinčios vaikų sako, kad jų buvęs yra prastas. Tai irgi daug ką suponuoja apie žmogų. Ką išmokau per savo patirtis, kad jei jau buvo taip – taip ir bus tas pats“, – teigė L. Suodaitis.
Laurynas sakė, kad viltis susirasti meilę – tikrai gyva.
„Dabar aš jaučiu, kad mane kitaip veikia tie dalykai. Esu tokios nuomonės, kad tas žmogus atsiras“, – šypsojosi jis.
Dabartinis Laurynas ir svarbus patarimas
Kalbėdamas apie dabartinį savo gyvenimo etapą ir tai, kaip pasikeitė, jis neslėpė, kad šiuo metu – audringas būdas atvėsęs.
„Tam tikrais klausimais esu gana kategoriškas, nors paskutiniu metu jau atšilęs, seniau buvo žymiai aštresnis. Galėdavau rodyti principus, nekalbėti dienomis… Kartais tiesiog prarandi viltį, jei vis nepavyksta žmogui kažko paaiškinti. Nesakau, kad tokiais atvejais neįmanoma manęs prakalbinti, bet tai turi būti ramus pokalbis, o ne tolesnis konflikto plėtojimas“, – atviravo vyras.
Laurynas taip pat turėjo ir patarimą visiems, kuriems yra 30 metų ir daugiau.
„Suvokime paprastą dalyką, o ypač tie, kurie yra vyresni nei trisdešimt. Tas žmogus, su kuriuo tu susipažinai, po kelerių metų gali būti visai kitoks, todėl svarbiausia – žiūrėti į bazines vertybes. Iki trisdešimties gal kitaip, nes visi nori keliaut, pinigus užkalt. Bet šitie dalykai gali per metus ateit ir išeit.
Svarbiausia – ar su tuo žmogumi gali būti džiaugsme ir varge, ar yra pasitikėjimas“, – tvirtino L. Suodaitis.
Visą laidą galite žiūrėti YouTube:
