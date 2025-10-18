Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – garsi Lietuvos moteris: ar atpažįstate?

2025-10-18 10:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 10:30

Astrologė Vaiva Budraitytė anksčiau socialiniuose tinkluose pasidalijo sena nuotrauka iš jaunystės. Gerbėjai iš karto pastebėjo, kaip ji atrodė jaunystėje – elegantiška, žavi ir pasitikinti savimi.

Vaiva Budraitytė jaunystėje (nuotr. Facebook)

Astrologė Vaiva Budraitytė anksčiau socialiniuose tinkluose pasidalijo sena nuotrauka iš jaunystės. Gerbėjai iš karto pastebėjo, kaip ji atrodė jaunystėje – elegantiška, žavi ir pasitikinti savimi.

Vaiva Budraitytė gimė ir augo Lietuvoje. Nuo jaunystės ji domėjosi astrologija, numerologija, bioenergetika ir ezoterika. Bėgant metams ji tapo viena žinomiausių astrologių šalyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jaunystės nuotraukoje – žinoma Lietuvos moteris

Ji ne tik konsultuoja žmones, bet ir rašo knygas apie astrologiją, sveiką gyvenseną, likimo pažinimą bei dvasinį tobulėjimą. Jos prognozės ir įžvalgos dažnai pasirodo televizijos laidose, radijo eteryje ir įvairiose internetinėse platformose.

Be astrologijos, V. Budraitytė aktyviai domisi ir alternatyvia medicina, sveika mityba, natūraliais gydymo metodais. Ji tiki, kad žmogaus gyvenimui įtaką daro ne tik planetų padėtis, bet ir jo paties gyvenimo būdas bei vidinė harmonija.

Nepaisant ilgų metų praleistų viešumoje, astrologė vis dar aktyviai dirba, dalijasi savo žiniomis ir patirtimi su žmonėmis, siekiančiais geriau suprasti save ir savo likimą.

