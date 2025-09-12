Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Edmundas Jakilaitis atkirto į Kristupo Krivicko kritiką: „Taigi, paaiškinu“

2025-09-12 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 12:55

Žurnalistas, televizijos laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis sulaukė kritikos iš televizijos laidų prodiuserio Kristupo Krivicko dėl galimo interesų konflikto, būnant Krašto apsaugos savanorių pajėgų nariu. Į tokias replikas galiausiai sureagavo pats E. Jakilaitis.

Kristupas Krivickas, Edmundas Jakilaitis (nuotr. BNS)

Socialiniame tinkle „Faebook“ prieš kurį laiką K. Krivickas dalijosi įrašu, kuriame išreiškė savo abejones dėl galimo interesų konflikto, E. Jakilaičiui būnant Krašto apsaugos savanorių pajėgų nariu.

Edmundas Jakilaitis atkirto į kritiką

E. Jakiliaitis, pastebėjęs tokias replikas, netrukus sureagavo ir pats, socialiniuose tinkluose paviešindamas įrašą su argumentais.

„Matau, kad kai kuriuose rateliuose imama eskaluoti mano „interesų konflikto“ tema, esant kariu savanoriu.

Taigi, paaiškinu.

Tarnyba Krašto apsaugos savanorių pajėgose jokio interesų konflikto man nesukelia.

Pagal Kario savanorio sutartį ir LR teisės aktus, subordinaciniai santykiai atsiranda tik karį pašaukus į tarnybą. Paprastai tai vyksta savaitgaliais ir maždaug kartą per mėnesį. Viso – apie 30 dienų per metus. Pašaukimo metu niekas savo tiesioginio darbo nedirba, nes būna poligonuose ar kt. kariuomenės objektuose.

Laisvu nuo tarnybos metu, kario savanorio statusas santykių su jokiomis valstybės ar kt. institucijomis, organizacinis ar asmenimis nekeičia ir jokių apribojimų nesukelia.

Tarnaudamas kariu savanoriu siekiu plačiau panaudoti civiliame gyvenime įgytas žinias ir nuolat mokausi.

Aukštesni laipsniai Lietuvos kariuomenėje yra suteikiami atsižvelgiant į tarnybos metus, užimamas pareigas ir įgytą kompetenciją, o ne iš kažkieno malonės.

Nuolat egzistuojantys subordinaciniai santykiai atirastų tik tada, jei pvz., LR teritorijoje būtų paskelbta karo padetis ir būčiau pašauktas atlikti pareigos.

Tuomet eičiau naikinti priešų.

Laimėjus karą, grįžčiau į eterį ir prie kt. ankstesnių darbų.

Būti kariu savanoriu man yra garbė. Juo esu todėl, kad siekiu būti maksimaliai naudingas savo Tėvynei, o taip pat rodyti pavyzdį savo vaikams“, – socialiniame tinkle rašė E. Jakilaitis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Tadas
Tadas
2025-09-12 13:00
Kas Jakilaitis ? Į žurnalistą nepanašus į propogandistą taip.
Atsakyti
tegul nejuokina
tegul nejuokina
2025-09-12 13:22
jo visa karjera "žurnalistikoje" vienas nesibaigiantis interesų konfliktas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
