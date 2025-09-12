Edmundas Jakilaitis atkirto į Kristupo Krivicko kritiką: „Taigi, paaiškinu“

Socialiniame tinkle „Faebook“ prieš kurį laiką K. Krivickas dalijosi įrašu, kuriame išreiškė savo abejones dėl galimo interesų konflikto, E. Jakilaičiui būnant Krašto apsaugos savanorių pajėgų nariu.
Edmundas Jakilaitis atkirto į kritiką
E. Jakiliaitis, pastebėjęs tokias replikas, netrukus sureagavo ir pats, socialiniuose tinkluose paviešindamas įrašą su argumentais.
„Matau, kad kai kuriuose rateliuose imama eskaluoti mano „interesų konflikto“ tema, esant kariu savanoriu.
Taigi, paaiškinu.
Tarnyba Krašto apsaugos savanorių pajėgose jokio interesų konflikto man nesukelia.
Pagal Kario savanorio sutartį ir LR teisės aktus, subordinaciniai santykiai atsiranda tik karį pašaukus į tarnybą. Paprastai tai vyksta savaitgaliais ir maždaug kartą per mėnesį. Viso – apie 30 dienų per metus. Pašaukimo metu niekas savo tiesioginio darbo nedirba, nes būna poligonuose ar kt. kariuomenės objektuose.
Laisvu nuo tarnybos metu, kario savanorio statusas santykių su jokiomis valstybės ar kt. institucijomis, organizacinis ar asmenimis nekeičia ir jokių apribojimų nesukelia.
Tarnaudamas kariu savanoriu siekiu plačiau panaudoti civiliame gyvenime įgytas žinias ir nuolat mokausi.
Aukštesni laipsniai Lietuvos kariuomenėje yra suteikiami atsižvelgiant į tarnybos metus, užimamas pareigas ir įgytą kompetenciją, o ne iš kažkieno malonės.
Nuolat egzistuojantys subordinaciniai santykiai atirastų tik tada, jei pvz., LR teritorijoje būtų paskelbta karo padetis ir būčiau pašauktas atlikti pareigos.
Tuomet eičiau naikinti priešų.
Laimėjus karą, grįžčiau į eterį ir prie kt. ankstesnių darbų.
Būti kariu savanoriu man yra garbė. Juo esu todėl, kad siekiu būti maksimaliai naudingas savo Tėvynei, o taip pat rodyti pavyzdį savo vaikams“, – socialiniame tinkle rašė E. Jakilaitis.
