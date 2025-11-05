 
TV3 naujienos > Žmonės

Vilniaus rajono mero pasidalinta nuotrauka prajuokino internautus: ar pastebėsite?

2025-11-05 21:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 21:20

Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič su sekėjais pasidalijo juos prajuokinu kadru. Nuotraukoje reikia rasti vieną dalyką – ar pastebėsite?

Robert Duchnevič (nuotr. BNS ir nuotr. Facebook)

0

Ją įkėlė į savo socialinio tinklo Facebook paskyrą.

Ar pastebėsite?

Užfiksuotoje akimirkoje matomas žaislais užverstas jo dukrytės kambarys. Jame yra ir ji pati, tačiau per žaislus sunku tai pastebėti.

R. Duchnevič prie nuotraukos rašė: 

„Šeštadienio ryto žaidimas – rask vaiką kambary.“

Komentatorius šis vaizdas išties prajuokino.

„Bet svarbiausia, paimk kokį barbės plaukų segtuką, tuoj pastebės, kad nėra“, – juokėsi vienas žmogus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pas visus tas pats – kūrybinė betvarkė“, – šmaikščiai pastebėjo kitas.

Kiti teigė sunkiai suradę nuotraukoje paslėptą mergaitę.

„Net nuotrauką pasididinau, kad rasti“, – rašė komentatorius.

„Vienu momentu suabejojau, ar vaikas apskritai čia yra“, – teigė kitas.

 

 

