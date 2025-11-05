Vilniaus rajono mero pasidalinta nuotrauka prajuokino internautus: ar pastebėsite?

Ją įkėlė į savo socialinio tinklo Facebook paskyrą.
Ar pastebėsite?
Užfiksuotoje akimirkoje matomas žaislais užverstas jo dukrytės kambarys. Jame yra ir ji pati, tačiau per žaislus sunku tai pastebėti.
R. Duchnevič prie nuotraukos rašė:
„Šeštadienio ryto žaidimas – rask vaiką kambary.“
Komentatorius šis vaizdas išties prajuokino.
„Bet svarbiausia, paimk kokį barbės plaukų segtuką, tuoj pastebės, kad nėra“, – juokėsi vienas žmogus.
„Pas visus tas pats – kūrybinė betvarkė“, – šmaikščiai pastebėjo kitas.
Kiti teigė sunkiai suradę nuotraukoje paslėptą mergaitę.
„Net nuotrauką pasididinau, kad rasti“, – rašė komentatorius.
„Vienu momentu suabejojau, ar vaikas apskritai čia yra“, – teigė kitas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!