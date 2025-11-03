Verslo ryklys Gediminas Kvietkauskas liko šokiruotas, ką jaučia moterys mėnesinių metu: raitėsi iš skausmo

Tiesioginė laidos transliacija – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Pirmojoje naujojo sezono laidoje netruks staigmenų, o laidos dalyviai stebins originalumu ir pristatys ne tik papildus moterims, bet ir drabužius aukštaūgėms ar auklių pavėžėjimo paslaugą.
Savo verslo idėją pristatantys dalyviai turi vos 10 minučių įrodyti, kad jų svajonė verta realių investicijų, o pirmieji laidoje pasirodę dalyviai pristatė produktą, kuris itin aktualus visoms moterims.
Padeda sumažinti menstruacijų skausmus
Menstruacijų metu organizme vyksta hormoniniai pokyčiai, kurie gali paveikti savijautą ir darbingumą. Kai kurioms moterims menstruacijos praeina lengvai, kitoms – būna labai sunkios. Tad prekės ženklas „Wosome“ jau kurį laiką pardavinėja maisto papildus, kurie palengvina moterų skausmus ir padeda išvengti skausmą malšinančių vaistų vartojimo.
„Ir įsivaizduokite, moterys jausdamos šitokius skausmus, ką mes darome? Mes einame į darbą, mes kuriame verslus, mes gaminame valgyti, tvarkome namus, sportuojame su tokiais skausmais... Kurie trunka maždaug savaitę, kelias dienas per mėnesį ir taip kiekvieną mėnesį. Ciklo pokyčiai nėra tik skausmas. Tai yra nuotaikų kaitos, krūtų jautrumas, miego suprastėjimas, energingumo sumažėjimas ir mes tam sukūrėme išeitį“, – pasakojo papildų kūrėja gyd. endokrinologė Ieva Auglytė.
Patyrė menstruacijų sukeliamą skausmą
Savo kailiu mėnesinių skausmus galėjo patirti ir vienas iš „Rykliai. Lietuva“ investuotojų – „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas.
Netrukus jam buvo uždėtas elektros stimuliaciją sukeliantis aparatas, parodęs, ką jaučia daugybė moterų visame pasaulyje.
„Dabar truputį dilgina. Oi, o čia tikrai taip jaučia jos...?“ – iš skausmo studijoje prieš kitus ryklius raitėsi tvirtai sudėtas verslininkas. Tiesa, jis išbandė net ir ne didžiausią skausmo lygį, kokį gali sukelti šis aparatas.
Pasak vieno iš papildų kūrėjo Vadimo Maksimenkos, šiuos papildus kuria gydytojų ir mokslininkų komanda. Tarp jų – gydytoja endokrinologė, sporto ir sveikatingumo treneris bei medicinos mokslų daktarė, genetikė.
Kol kas prekyboje pasirodė dviejų skirtingų rūšių papildai, kurie yra pritaikyti būtent pagal moterų ciklą, moterų hormonus. Tai yra pirmai mėnesinių ciklo fazei – nuo 1 iki 15 dienos ir antrai mėnesinių ciklo fazei nuo 15 iki 30 dienos.
„Dabar jau matome, kad merginos net po poros savaičių sako, kad jaučia palengvėjimą ir vienas iš man mieliausių atsiliepimų, kad iki tol prireikė apie 4-5 tablečių „Ibuprofeno“, tam skausmui mažinti, dabar su šių papildų pagalba užteko vienos nuskausminamųjų tabletės“, – gerais atsiliepimais džiaugėsi V. Maksimenka.
Tai, kad tokie maisto papildai išties reikalingi, pritarė Lietuvos vienaragio „Nord Security“ rinkodaros vadovė Toma Sabaliauskienė.
„Aš manau, kad labai gera tema, reikalingas šitas dalykas. Visuomet manau šeimose yra juokų apie PMS, nes moterys kartais išprotėja. Ir pati kažką stengiausi daryti, nuo meditacijų iki kažkokių tai papildų“, – atviravo taipogi didelius skausmus dėl menstruacijų kentusi T. Sabaliauskienė.
Dueto idėją išklausęs „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila pareiškė, kad panašų produktą jis galėtų sukurti pats per 48 valandas
„Laimi ne tie, kurie geriausiai išmano, kaip užpatentuoti formulę, o tie, kurie išmano, kaip ją parduoti“, – sakė T. Burgaila.
Ar Vadimo ir Ievos idėja gaus ryklių palaikymą?
