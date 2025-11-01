„Pinigai be geros idėjos yra beverčiai“: kaip sėkmingą savo verslą sukūrė dar vienas „Ryklių“ dalyvis

Būten tokią idėją TV šou „Rykliai. Lietuva“ investuotojams pasiūlęs Marjušas Januškevičius dabar jau raško jos vaisius.
Daugiau nei 400 norinčių dalyvauti, 38 skirtingos laidose pristatytos verslo idėjos ir net 17 investicijų – taip atrodė pirmasis „Rykliai. Lietuva“ projekto sezonas. Jau lapkričio 3-ąją žiūrovus ir vėl džiugins šis verslumo šou, o didžiuosiuose ekranuose pasirodys ne tik naujos verslo idėjos, bet ir nauji mentoriai.
Artėjant naujajam projekto sezonui naujienų portalas tv3.lt nusprendė pasidomėti, kaip laikosi praėjusio sezono dalyviai, visą Lietuvą sužavėję savo inovatyviomis idėjomis.
Tokia idėja – pirmoji Lietuvoje
Praėjusio sezono verslumo šou „Rykliai“ išgarsėjęs Marjušas Januškevičius pasidalijo, kad projekte nusprendė dalyvauti, nes turėjo inovatyvią verslo idėją.
„Turėjau idėją, kuri mano nuomone buvo inovatyvi tuo metu Lietuvoje. Ir galvojau, kad ta idėja prisidėtų prie jau turimo verslo plėtros. Kadangi laidos tikslas buvo surasti inovatyvią idėją ir jai skirti finansavimą, tai atrodė logiška, kad reikia dalyvauti“, – pasakojo vyras.
Tiesa, eidamas į projektą jis jau buvo sėkmingai gyvuojančio verslo „Totti desertinė“ bendraįkūrėjas.
Todėl M. Januškevičius pasiūlė Lietuvoje įkurti „Tortomatus“ – aparatus, kuriuose galima įsigyti desertų. Visgi ši idėja kiek pasikeitė ir buvo išvystyta, o dabar vyras automatiniuose aparatuose pardavinėja sveiką maistą skubantiems – „Green Bell Vending“.
Jis neslepia, kad dalyvavimas projekte naudos atnešė ne tik naujai verslo idėjai, bet ir jau gyvavusiam verslui.
„Pagrindinė nauda verslui – reklama. Esamas verslas gavo tikrai nemažai reklamos, nemažai klientų atėjo tiesiog pamatę laidą ir jiems buvo įdomūs mūsų desertai bei norėjo jų paragauti.
Tuo metu naujai idėjai ir reklama, ir finansavimas. Taip pat naujai idėjai – mentoriaus turėjimas, kuris padeda kurti tą naują verslą. Finansavimas irgi yra geras dalykas, bet pinigai be geros idėjos ir veiksmų plano yra beverčiai, nes juos galima labai greitai sudeginti“, – dalijosi M. Januškevičius.
Pasak verslininko, kol kas vyksta daug bandymų ir eksperimentavimo.
Pavyzdžiui, prieš pradedant vietų paieškas, verslininkas orientavosi į biurų darbuotojus ir galvojo, kad produktas skirtas būtent jiems. Tačiau kai pastatė pirmuosius aparatus, pastebėjo kitokią tendenciją.
„Pastebėjome, kad šie aparatai labai gerai koreliuoja su sporto klubais, su skubančiais žmonėmis, kuriems tiesiog reikia gero kokybiško maisto, bet jie neturi laiko jo laukti. Tokie žmonės dažniausiai skuba ir valgo automobilyje ir pan.
Tai pamatę šią tendenciją, kursą šiek tiek pakeitėme į sporto klubus ir viešas erdves tokias, kaip prekybos centrai“, – pasakojo M. Januškevičius.
Planuose – plėtra į užsienį
Anot jo, šiuo metu planuojama visose jau sutartose vietose pastatyti aparatus ir tuomet stebėti, kaip viskas vyksta.
M. Januškevičius pripažino, jei ši verslo idėja pasiteisins Vilniuje, tuomet vyks plėtra ir į kitus didžiuosius Lietuvos miestus, o galiausiai ir užsienį.
„Planas yra visas sutartas vietas apstatyti aparatais ir pažiūrėti, kaip viskas veikia Lietuvoje. Ir jei rezultatai mus tenkins, tada plėsti šią visą idėją į Europą, gal Ameriką ar Artimuosius rytus.
Galimybės taip pat leidžia plėstis ir Lietuvoje, todėl būtų galima padaryti didžiuosiuose Lietuvos miestuose“, – nurodė jis.
Pradedantiesiems verslininkams M. Januškevičius pataria savo idėjas pirmiausia papasakoti artimiesiems, kad pamatytų, kaip žmonės į jas reaguoja.
Visgi verslininkas turi ir daugiau patarimų, norintiems pradėti savo verslą.
„Taip pat svarbu pasidaryti rinkos tyrimą: pasižiūrėti ar nėra jau tokios idėjos, ar panašaus verslo jau veikiančio ir pasižiūrėti kaip jiems sekasi, kokios apyvartos.
Galiausiai, svarbu turėti kantrybės, nes nei vienas verslas nešovė iš karto, kad jį paleidai ir iš karto pradėjo ryškiai augti pardavimai ir pajamos. Siūlau nepasiduoti ir jei labai tiki savo idėja, tai ją tobulinti ir reklamuoti“, – pabrėžė jis.
Projekto „Rykliai. Lietuva“ gerbėjams – geros žinos
Didžiausia žiniasklaidos grupė TV3 ir vėl žiūrovams suteiks neįtikėtiną progą sekti šį pasaulinį verslumo šou ir Lietuvoje. Antrasis sezonas – jau nuo lapkričio 3-iosios. Ir vėl – geriausiu laiku.
Šiemet projekte „Rykliai“ žiūrovų laukia labai įdomūs pašnekovai, bet dar geriau už juos kalba jų darbai. Savo darbo dieną jie pradeda anksti ir baigia labai vėlai, o kartais ji tęsiasi net ir visą parą. Jie – mums jau pažįstami projekto investuotojai.
Tai – „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, advokatų bendrijos „Walless“ vadovė Dovilė Burgienė bei „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis.
O šį sezoną juos keis ir nauji, projekte dar nematyti, tačiau ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje savo vardą jau iškalę „Rykliai“. Tokie, kurie neseka trendų, nes mieliau juos kuria patys.
Šį tempą jau pirmoje laidoje padiktuos vienos kiečiausių moterų šiandienos Lietuvos verslo pasaulyje: Toma Sabaliauskienė ir Viktorija Čijunskytė.
Toma – Lietuvos vienaragio „Nord Security“ rinkodaros vadovė (CMO), atsakinga už daugiau nei 400 marketingo profesionalų komandą, dirbančią rinkose nuo Brazilijos iki Japonijos. O jos sėkmės receptas? „Nemeluosiu. Mano atsakymas yra labai paprastas – dirbti 24/7“, – sako Toma.
T. Sabaliauskienės vadovaujamas prekės ženklas „NordVPN“ šiandien – globalus kibernetinio saugumo lyderis, kurį nuolat naudoja apie 15 mln. vartotojų visame pasaulyje. Tomos ir jos komandos dėka nišinė technologija buvo pritaikyta masinei auditorijai, o vadovaujamas prekės ženklas pripažintas vienu populiariausių vardų savo kategorijoje, pasiekiamu daugiau nei 150+ šalių.
Būdama su prekės ženklu nuo pirmųjų žingsnių, T. Sabaliauskienė tapo liudininke ne tik visų iššūkių, su kuriais jis susidūrė, bet ir to, į ką „Nord Security“ išaugo šiandien.
„Mintis ir idėja kilo bendraįkūrėjams, nuo vaikystės geriems draugams Eimantui Sabaliauskui ir Tomui Okmanui, bevaikštant palei Nerį Valakampiuose. Dar dirbdami kituose darbuose, visi svajojome patys tapti kūrėjais, sukurti kažką vertingo ir globalaus būtent technologijų ir internetinio saugumo srityje. Norėjosi suteikti galimybę internete jaustis saugiai – patys būdami stipriais vartotojais kasdien, čia matėme daug iššūkių“, – pradžią prisimena Toma.
