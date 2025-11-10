Taline – Emilio Vėlyvio staigmena

Vėlyva E. Vėlyvio filmo „BIX – beveik nirvana“ premjera sutraukė plačią lietuvių ir estų auditoriją. Šiek tiek vyresnei publikai buvo visiškai aišku, apie ką kalbama filme ir kokią svarbiausią – laisvės – žinią jis siunčia.
Tarptautinė auditorija
Pats režisierius, kaip visada nutinka per jo filmų premjeras, dalyvavo tik filmo pradžioje ir pačioje pabaigoje. Visą valandą po filmo publika jo nepaleido, uždavinėjo klausimus.
„Nors „BIX – beveik nirvana“ gali būti šifruojamas kaip dar vienas filmas apie gana greitą kilimą link populiarumo ir neišvengiamą krytį link išsiskyrimų, pirmasis E. Vėlyvio blynas dokumentikoje išėjo daugiasluoksnis. Kaip ir grupės BIX karjera, taip ir šis įkvepiantis filmas jau yra apipintas mitais bei legendomis. Ir Emilis nebūtų Emilis, jei nepamėgintų perkratyti dokumentikos taisyklių, praplėsti tai, kas realu, o kas galbūt išgalvota ar savaip interpretuota. Apnuogindamas represijas, draudimus ir kaltinimus, filmas pasakoja ne tik apie grupę ir roką, bet ir apie Lietuvos istoriją, kovą už laisvę, nepriklausomybę. Tai itin savalaikis ir reikšmingas filmas ne tik apie mūsų praeitį, bet ir šiandieną“, – sako kino kritikas, vienas iš Talino „Juodųjų naktų“ festivalio programos rengėjų Edvinas Pukšta.
Jis pats paauglystėje klausydamas BIX retai kreipdavo dėmesį į dainų tekstus. Filme dainų žodžiai išversti į anglų kalbą. Ir tai dainų žodžius leidžia transliuoti tarptautinei auditorijai.
Jis teigia, kad E. Vėlyvio filmą apie BIX ir jų laikmetį vertėtų pažiūrėti apgailėtinos reputacijos veikėjams. Vienas jų netgi pasirodo trumpame hičkokiškame cameo, dabar tą besišypsantį faną, sako E. Pukšta, būtų gėda kviestis į premjerą. Būtent jis ir griauna tai, ką statė ir už ką kovojo BIX`ai.
Raudonojo kilimo premjera Lietuvoje – jau šį antradienį. Nuo penktadienio, lapkričio 14-osios, filmas bus rodomas šalies kino teatruose.
„BIX – beveik nirvanaׅ“ žiūrovus nukelia į laikus, kai iš geležinės uždangos ištrūkusi Šiaulių kultūros namų grupė BIX sovietmečiu užgimusią pankroko dvasią paskeleidė Vakaruose.
Vaikinai iš provincijos
„Tai kino istorija apie vaikinus iš provincijos, kuriems atsivėrė pasaulis. Ir BIX’ams tai – beveik nirvana“, – sako filmo režisierius E. Vėlyvis, kino gerbėjams gerai pažįstamas iš kino filmų „Zero“, „Redirected“, „Piktųjų karta“ ir visai neseniai pasirodžiusio mistinio kriminalinio serialo „Vilko gomurys“.
1989-aisiais, po Berlyno sienos griuvimo, BIX išvyko į Vokietiją. Likimas vaikinams lėmė pasirodyti scenoje, kurioje juos apšildė dar tik karjerą pradedanti „Nirvana“.
„Mes buvome vaikai, kurie norėjo garsiai groti. Anuomet niekas netikėjo, kad iš Šiaulių kultūrkės galima pasiekti laisvą pasaulį. Pirmąjį kartą atsidūrę Berlyne, jautėmės tarsi kitoje planetoje, tačiau koncertuose publika reagavo kaip namuose – šoko, rėkė, gyveno kartu su mumis. Prieš mus grojo „Nirvana“, mes jų nė nežinojome, tada jie pristatinėjo savo pirmąjį albumą. Negalėjome net suvokti, kad stovime šalia istorijos“, – prisimena grupės lyderis ir įkūrėjas Saulius Urbonavičius-Samas.
Archyviniai kadrai
Rožine kiaule papuoštu autobusu BIX leidžiasi į prisiminimų kelionę – filme panaudota daug archyvinių kadrų, senų įrašų, nuotraukų. „Medžiagos buvo tonos, – sako filmo režisierius E. Vėlyvis. – Jai paaukojome daugybę naktų, išvarvinome akis peržiūrėdami, atsirinkdami ir žymėdami reikalingus kadrus. Pirmasis filmo variantas buvo dviejų valandų ir keturiasdešimties minučių trukmės. Reikėjo daugiau nei valanda filmą trumpinti, tačiau dėl istorinės tiesos palikome jį valandos ir keturiasdešimties“.
Filmo idėja E. Vėlyvio galvoje gimė visai atsitiktinai. Vienoje įrašų studijoje susidūręs su BIX lyderiu Sauliumi Urbonavičiumi-Samu, jis iš jo išgirdo pasiūlymą: „Emili, mums vienai dainai reikėtų vaizdo klipo“. „Ne vaizdo klipo jums reikėtų, o filmo“, – ištarė režisierius ir pasirašė sau nuosprendį. Samo akys sublizgo, o po kurio laiko jis paklausė: „Tai darom?“
E. Vėlyviui BIX buvo viena iš mėgstamiausių lietuviškų grupių. Pasakoja jų įrašus dažnai užleisdavęs mokyklos diskotekoje, nors publikai tai visai nepatikdavę. Tačiau klausyti BIX yra viena, o kurti filmą apie juos – visai kas kita.
„Man tai – iššūkis, – prisipažįsta. – Juk pirmą kartą kuriu ne vaidybinį, o dokumentinį pasakojimą. Ir jis – labai eklektiškas: muzika, vaidyba, kelionė, dokumentika, archyvai... Bet BIX`ams tinka eklektika, norėjau sukurti filmą, kuris atspindėtų grupės kelionę – spalvingą, linksmą, liūdną, tragišką, įkalnes ir nuokalnes. Man buvo svarbu, kad vaidybinės scenos atspindėtų ne asmenybes, o grupės kūrybą, jų muziką, kuri neabejotinai fiksavo ir įkvėpė ano meto pasipriešinimo nuotaikas. Iš tikrųjų neįmanoma atskirti BIX ir Nepriklausomybės pradžios laikotarpio emocijų bei maištingų idėjų“.
Ne tik dokumentika
„BIX – beveik nirvana“ – ne tik dokumentika, bet ir savotiškas kelio filmas, kuriame persipina realybė, archyvai ir meninės interpretacijos. Filmo žiūrovai pamatys archyvinę aštuntojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio medžiagą.
Paklaustas, ar per ketverius metus, kol buvo kuriamas filmas, režisierius atrado naują mėgstamiausią BIX dainą, E. Vėlyvis sako, kad „Akli kariai“ jam visuomet išliks geriausia grupės daina. Nors ne mažiau patinkanti – „Tarp Europos ir Honkongo“, pagal kurią režisierius kadaise norėjo pavadinti savo filmą „Zero“.
„BIX – beveik nirvana“ kūrė režisierius E. Vėlyvis, prodiuseriai Uljana Kim, Vaiva Martišauskaitė, S. Urbonavičius, operatorius Petras Skukauskas, dailininkas Kęstutis Svirnelis, kostiumų dailininkė Marija Valeškaitė, grimo dailininkė Vaida Navickaitė. Finansavo Lietuvos kino centras, „Telia“, LRT. Kino teatruose filmas pasirodys nuo lapkričio 14 dienos.
Filme nuo Vilniaus link Berlyno su rožine kiaule papuoštu autobusu pajudės grupės nariai: Saulius Urbonavičius (Samas), Gintautas Gascevičius, Aurimas Povilaitis, Mindaugas Špokauskas (Špokas), prisiminimus pasakos muzikologas Darius Užkuraitis, muzikos laidų vedėjas Dovydas Bluvšteinas, scenos kolegos Andrius Mamontovas, Algirdas Kaušpėdas, Marijonas Mikutavičius, Martynas Starkus ir kiti.
