Siaubo filmas: po paauglio mirties sučiuptas nusikaltėlių tinklas, nuo kurio pašiurpo net specialistai

Ketvirtadienį viešąją erdvę sudrebino paviešinta rezonansinė byla, kurios metu, ieškant prieš keletą metų dingusio paauglio, galiausiai buvo atskleistas virtualus narkotikų platinimo tinklas.
Kaip skelbia portalas Delfi, tyrimo metu buvo atskleista, kad šis tinklas veikė po pavadinimu „Baryga LT BOT“ ir per kelis metus per virtualią valiutą galėjo išplauti šimtus tūkstančių eurų.
Kanaluose dalinasi narkotikų kainomis ir kokybe
Tačiau nors įtariamasis šioje byloje ir buvo sulaikytas, tačiau panašios nelegalios veiklos galimai ir toliau yra vykdomos įvairiuose socialiniuose tinkluose.
Štai viename su naujienų portalo tv3.lt žurnalistais pasidalintame „Telegram“ grupės kanale, netrūksta žinučių, suponuojančių apie galimą nelegalią veiką, o ir jų veikla, panašu, kad trunka jau ne vienerius metus.
Štai dar 2024 metais kanalo reklamoje teigta, kad suėjo lygiai metai, kai grupė veikia „Telegram“, o per tą laiką neva aptarnauti šimtai žmonių, o „metinių proga“ buvo siūloma ieškoti vadinamųjų „dropų“.
„Turėsite galimybę rasti tiek kristalizacijos, tiek parūkyti, tad nesnaudžiam ir pasiliekam (...) laisvo laiko pasikrauti kažko skanaus“, – teigiama „Telegram“ kanale.
Žurnalistams pradėjus domėtis daugiau, buvo rasta ir daugiau panašaus tipo grupių „Telegram“ socialiniame tinkle, kuriose teigiama, kad užsiimama kriptovaliutų prekyba, tačiau ten esančių žinučių turinys galimai suponuoja ką kitą.
Štai kai kuriose žinutėse net tiesiai šviesiai nurodoma galimai prekiaujamų narkotinių medžiagų kaina, kaip, pavyzdžiui, LSD, „deimantai“ (žargone žinoma kaip metamfetaminas) ir panašiai.
O kituose kanaluose netgi aptariama galimai narkotinių medžiagų kokybė ir pardavėjo patikimumas.
„Dūmelio kvapas ir skonis egzotinis saldus. CC dar nebandėm, bet, manau nenuvils“, – teigiama vienoje iš tokių žinučių.
„Akmenys neblogi taip pat. Nereikia net žibintuvėlio, matosi kokybė. Fish scale kaip suprantu čia?“, – teigta kitame.
Vyksta ne vienas tyrimas
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams raštu susisiekus su Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėju Ramūnu Matoniu, dėl vienos iš šių „Telegram“ grupių ir ar yra vykdomi tyrimai dėl galimai socialiniuose tinkluose platinamų narkotikų, jis nurodė, kad konkrečiai komentuoti vykdomų tyrimų jų eigos metu negali.
„Informaciją galime teikti tuomet, kai tyrimui tai netrukdo arba jis pasibaigęs (arba sulaikyti įtariamieji)“, – pažymėjo R. Matonis.
Visgi jis pridūrė, kad policija iš tiesų vykdo ne vieną tyrimą.
„Policija šiuo metu vykdo nemažai tyrimų, susijusių su narkotinių medžiagų platinimu „Telegram“, „Signal“ ar kitose socialiniuose tinkluose“, – komentare raštu teigė R. Matonis.
Prekeivius socialiniuose tinkluose sulaikė ir anksčiau
R. Matonis taip pat pasidalino ir jau anksčiau paviešintomis bylomis, kada buvo sulaikyti narkotinėmis medžiagomis socialiniuose tinkluose prekiavę asmenys.
Štai Rugsėjo 23 d. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Marijampolės aps. VPK) Jurbarko rajono policijos komisariato Reagavimo bei Veiklos skyriaus pareigūnai, tikrindami gautą informaciją, apie galimą narkotikų prekybą Jurbarko mieste, sulaikė du įtarimą sukėlusius jaunuolius, gimusius 2007 metais.
Atlikus plataus mąsto analitinius veiksmus, pareigūnai nustatė, jog sulaikytieji jaunuoliai – „Telegram“ komunikavimo platformoje veikiantys galimi narkotikų prekeiviai, kurie galimai už paliekamas slėpimo būdu – vadinamaisiais „dropais“ – narkotines medžiagas, gaudavo piniginį atsiskaitymą galimai kriptovaliuta.
Pareigūnai surado asmenų paslėptas narkotines medžiagas, taip pat rado apie 20 vnt. platinimui jau užkastų „dropų“, kurių dalis buvo užkasti Jurbarko miesto gimnazijos teritorijoje.
Viso išimta apie 30 paketų narkotinių bei psichotropinių medžiagų: kanapių bei kristalų.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d.
Platino kvaišalus dideliais kiekiais
Spalio mėnesį policija taip pat pasidalino ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (KPONTV) atliekamu didelės apimties ikiteisminiu tyrimu.
Su įkalčiais sulaikyta grupė asmenų, kurie įtariami dideliais kiekiais platinę kvaišalus Klaipėdos apskrityje bei kituose Lietuvos miestuose.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dar 2024 m. lapkričio mėn., gavus duomenų apie internetinėse programose sukurtose grupėse platintas narkotines (psichotropines) medžiagas.Įtariama, kad pirkėjai už kvaišalus atsiskaitydavo kriptovaliuta, po ko iš šios nusikalstamos veikos organizatorių gaudavo vietovių, kuriose buvo paslėptos narkotinės (psichotropinės) medžiagos, koordinates.
Uostamiesčio teisėsaugininkai šių medžiagų platintojų atžvilgiu atliko slaptas operacijas. 2024 m. lapkričio mėn. tyrimo metu užfiksuota, kaip pastarieji pirkėju apsimetusiam asmeniui pardavė narkotinę medžiagą – kanapes bei psichotropinę medžiagą – 4-chlormetkatinoną, kurios buvo paslėptos Vilniuje.
Tą patį mėnesį KPONTV pareigūnai užfiksavo, kaip pirkėju apsimetusiam asmeniui buvo parduotos kanapės, paslėptos Palangoje.2025 m. vasario mėn. Vilniuje, Žaibo g., uostamiesčio pareigūnai sulaikė narkotines bei psichotropines medžiagas įtariama platinusį, anksčiau neteistą, vienoje iš uždarųjų akcinių bendrovių dirbantį, 29 m. vyrą.
Atlikę kratą sulaikytojo gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado apie 300 g kanapių, psichotropinės medžiagos – 3-CMC, dopingo medžiagų bei dvejas elektronines svarstykles su kanapių bei 3-CMC pėdsakais.
Tęsdami tyrimo veiksmus, 2025 m. vasario mėn. pajūrio pareigūnai, bendradarbiaudami su kitų Lietuvos miestų policijos pareigūnais, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Jonavoje bei Klaipėdoje iš viso 60 vietų aptiko platinimui paruoštų kvaišalų slėptuves, kuriose bendrai rado apie 70 g miltelių su kokainu, apie 45 g kanapių bei 3-CMC.
Tolesnio tyrimo metu 2025 m. liepos mėn. Vilniuje, A. Gustaičio g., KPONTV pareigūnai sulaikė kitą šios nusikalstamos veikos bendrininką, anksčiau neteistą, 31 m. vyrą, kaip įtariama, internetu platinusį narkotines (psichotropines) medžiagas.
Atlikę kratą šio vyro gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado 3-CMC medžiagos. Tą pačią dieną Vilniuje, Rodūnios kl., policijos pareigūnai sulaikė dar vieną šios nusikalstamos veikos bendrininką, minėto 31 m. vyro artimą šeimos narį – anksčiau neteistą, 23 m. Klaipėdos rajono gyventoją.
29 m. vyrui pareikštas įtarimas dėl narkotinės (psichotropinės) medžiagos platinimo bei neteisėto disponavimo dideliu narkotinių (psichotropinių) medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti.
Kitiems – 23 m. ir 31 m. bendrininkams pareikštas įtarimas dėl neteisėto disponavimo dideliu narkotinių (psichotropinių) medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti, o vyresniajam iš jų dar ir dėl neteisėto disponavimo psichotropine medžiaga be tikslo ją platinti.
Narkotikų pėdsakai ir Telegram robotas
Naujienų portalo Delfi paviešintoje rezonansinėje byloje, teigta, jog viskas prasidėjo, kai buvo ieškomas prieš keletą metų dingęs paauglys.
Paauglys dingo 2023 m. žiemą, o jo paieškoms buvo sutelktos ypatingai didelės pajėgos, į pagalbą jungėsi ne tik institucijos, bet ir eiliniai piliečiai.
Paieškų metu prie Žirmūnų tilto buvo rasti įvairūs paauglio daiktai, tarp jų kuprinė, striukė, kuprinė, telefonas, banko kortelė, ausinės. Kelta versija, kad paauglys nuskendo, vaikino Neryje ieškojo narai. Policijai išnagrinėjus vaikino telefoną ir duomenis, kilo įtarimų.
„Pareigūnai apklausė nepilnamečio draugus, kurie nurodė, kad ieškomas nepilnametis su kitais draugais vartojo narkotines medžiagas „Marihuaną“ ir „LSD“, todėl tyrime buvo pridėta papildoma veika dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo nepilnamečiams.
Iš nepilnamečio paieškos dalyvių buvo gauta informacija, kad bendravimo programėlėje „Telegram“ veikia robotas, iš kurio nepilnametis su draugais galėjo įsigyti kvaišalus“, – rašoma portale Delfi.
Išplauta beveik 600 tūkst. eurų
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba pradėjo didelės apimties tyrimą, kuris truko net kelerius metus.
Kaip teigia portalas Delfi, pareigūnai aiškinosi bylas, susijusias ne tik su narkotikais, bet ir su pornografinio turinio disponavimu bei vaikų išnaudojimu.
Tyrėjai išsiaiškino, kad už „Baryga LT BOT“ sistemos slypėjo asmenys, naudoję sudėtingas anonimiškumo priemones. Pinigai buvo plaunami per SOLANA ir USDT valiutų adresus, o iš viso per kelerius metus galėjo būti išplauta beveik 600 tūkst. eurų.
Kriminalistai nustatė, kad sistema veikė principu, imituodama elektroninę parduotuvę, o medžiagos platinamos ne kontaktiniu būdu. Uždarbis galėjo siekti iki 5000 eurų per mėnesį, o platintojai buvo vadinami „Kladmenais“.
Išsiaiškinta kaip buvo platinamos narkotinės medžiagos
Pareigūnai aiškinosi, kaip buvo platinamos narkotinės medžiagos, kaip į nusikalstamą tinklą buvo įtraukiami nepilnamečiai, nes esą jiems negresia bausmės dėl jų jauno amžiaus.
„Tyrimo metu buvo išsiaiškinta dalinė platinimo schema. Nepilnamečiui buvo duodami nurodymai, kaip slėpti narkotines medžiagas: buvo pateiktas teksto šablonas, kuriuo reikėjo suformuluoti pranešimą „Baryga LT Bot“ administratoriui, kad šis galėtų suvesti duomenis į sistemą – nurodyti vietą, gylį, kiekį bei kokios narkotinės ar psichotropinės medžiagos yra paslėptos.
Analizuojant virtualios valiutos transakcijas, identifikuoti asmenys, gaunantys transakcijas į savo virtualios valiutos adresus. Todėl šių asmenų atžvilgiu pradėta taikyti procesines prievartos priemonės bei slapti ikiteisminio tyrimo veiksmai“, – rašoma Delfi naujienų portale.
