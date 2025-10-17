Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pareigūnai Marijampolėje nuginklavo neblaivų vyrą

2025-10-17 08:12 / šaltinis: BNS
2025-10-17 08:12

Policijos pareigūnai Marijampolėje iš girto vyro atėmė ginklą ir šovinius, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija BNS Foto

Policijos pareigūnai Marijampolėje iš girto vyro atėmė ginklą ir šovinius, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

0

Jo duomenimis, ketvirtadienį apie 20 val. Marijampolėje, Laisvės gatvėje, važiuojamojoje dalyje, neblaivaus 1961 metais gimusio vyro rankinėje rastas ir paimtas neteisėtai laikomas pistoletas „Luger P08“, dvi dėtuvės ir 34 šoviniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienio naktį atlikus kratą jo gyvenamajame name Kauno gatvėje rastas ir paimtas dar 51 šovinys.

Vyras uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas. Jam nustatytas 3,41 promilės girtumas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis.

