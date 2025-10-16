Akmenės bažnyčioje siautėjo girtas vyras: nulaužė kryžių

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienio vakarą, apie 18.30 val., K. Kasakausko gatvėje esančioje bažnyčioje.
Įtariamasis neblaivus (2,17 prom.) (gim. 1990 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
