  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Akmenės bažnyčioje siautėjo girtas vyras: nulaužė kryžių

2025-10-16 08:03 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 08:03

Akmenėje neblaivus vyras per šv. Mišias bažnyčioje keikėsi bei nulaužė kryžių.

Kryžius (asociatyvi nuotrauka). Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Akmenėje neblaivus vyras per šv. Mišias bažnyčioje keikėsi bei nulaužė kryžių.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienio vakarą, apie 18.30 val., K. Kasakausko gatvėje esančioje bažnyčioje.

Įtariamasis neblaivus (2,17 prom.) (gim. 1990 m.) uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

