  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Savo pareigų nepamiršta: nedarbo metu Šilutės rajono patrulis sustabdė girtą vairuotoją

2025-10-15 20:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 20:48

Atsakingi pareigūnai savo pareigų nepamiršta net nedarbo metu. Būtent tai įrodė Šilutės rajono patrulis Dovydas Viskintas, ne tarnybos metu sustabdęs girtą vairuotoją.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Atsakingi pareigūnai savo pareigų nepamiršta net nedarbo metu. Būtent tai įrodė Šilutės rajono patrulis Dovydas Viskintas, ne tarnybos metu sustabdęs girtą vairuotoją.

0

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariato Komunikacijos poskyris pranešė, kad spalio 14 d. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiasis patrulis Dovydas Viskintas, būdamas ne tarnybos metu, sulaikė neblaivų vairuotoją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tą vakarą, važiuodamas Klaipėdos rajone, Dovydas pastebėjo po kelią pavojingai manevruojantį automobilį „Volvo S60“. Transporto priemonė kelis kartus išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir vos nesusidūrė su atvažiuojančiu automobiliu.

Pranešime nurodoma, kad įvertinęs situaciją, pareigūnas kartu su draugu, važiuodami atskiromis transporto priemonėmis, ties Dituvos gyvenviete sustabdė minėtą automobilį – vienas iš priekio lėtindamas greitį, kitas iš galo užkirto kelią pavojingam vairuotojui.

Sustojus automobiliui, Dovydas Viskintas paėmė transporto priemonės raktus, kad vairuotojas negalėtų tęsti kelionės, ir nedelsdamas iškvietė policijos pareigūnus.

Į įvykio vietą atvykę Klaipėdos aps. VPK pareigūnai nustatė, jog automobilį vairavo 1980 m. gimęs vyras, kuriam buvo nustatytas 2,42 promilės neblaivumas. Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

„Džiaugiamės kolegos Dovydo Viskinto atsakingu poelgiu, kuris padėjo išvengti galimos nelaimės ir, tikėtina, išgelbėjo gyvybes“, – priduriama policijos pranešime.

