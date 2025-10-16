Kaip skelbia portalas Delfi, tyrimo metu buvo atskleista, kad šis tinklas veikė po pavadinimu „Baryga LT BOT“ ir per kelis metus per virtualią valiutą galėjo išplauti šimtus tūkstančių eurų.
Narkotikų pėdsakai ir Telegram robotas
Paauglys dingo 2023 m. žiemą, o jo paieškoms buvo sutelktos ypatingai didelės pajėgos, į pagalbą jungėsi ne tik institucijos, bet ir eiliniai piliečiai.
Paieškų metu prie Žirmūnų tilto buvo rasti įvairūs 15-mečio daiktai, tarp jų kuprinė, striukė, kuprinė, telefonas, banko kortelė, ausinės. Kelta versija, kad paauglys nuskendo, vaikino Neryje ieškojo narai. Policijai išnagrinėjus vaikino telefoną ir duomenis, kilo įtarimų.
„Pareigūnai apklausė nepilnamečio draugus, kurie nurodė, kad ieškomas nepilnametis su kitais draugais vartojo narkotines medžiagas „Marihuaną“ ir „LSD“, todėl tyrime buvo pridėta papildoma veika dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo nepilnamečiams.
Iš nepilnamečio paieškos dalyvių buvo gauta informacija, kad bendravimo programėlėje „Telegram“ veikia robotas, iš kurio nepilnametis su draugais galėjo įsigyti kvaišalus“, – rašoma portale Delfi.
Išplauta beveik 600 tūkst. eurų
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba pradėjo didelės apimties tyrimą, kuris truko net kelerius metus.
Kaip teigia portalas Delfi, pareigūnai aiškinosi bylas, susijusias ne tik su narkotikais, bet ir su pornografinio turinio disponavimu bei vaikų išnaudojimu.
Tyrėjai išsiaiškino, kad už „Baryga LT BOT“ sistemos slypėjo asmenys, naudoję sudėtingas anonimiškumo priemones. Pinigai buvo plaunami per SOLANA ir USDT valiutų adresus, o iš viso per kelerius metus galėjo būti išplauta beveik 600 tūkst. eurų.
Kriminalistai nustatė, kad sistema veikė principu, imituodama elektroninę parduotuvę, o medžiagos platinamos ne kontaktiniu būdu. Uždarbis galėjo siekti iki 5000 eurų per mėnesį, o platintojai buvo vadinami „Kladmenais“.
Išsiaiškinta kaip buvo platinamos narkotinės medžiagos
Pareigūnai aiškinosi, kaip buvo platinamos narkotinės medžiagos, kaip į nusikalstamą tinklą buvo įtraukiami nepilnamečiai, nes esą jiems negresia bausmės dėl jų jauno amžiaus.
„Tyrimo metu buvo išsiaiškinta dalinė platinimo schema. Nepilnamečiui buvo duodami nurodymai, kaip slėpti narkotines medžiagas: buvo pateiktas teksto šablonas, kuriuo reikėjo suformuluoti pranešimą „Baryga LT Bot“ administratoriui, kad šis galėtų suvesti duomenis į sistemą – nurodyti vietą, gylį, kiekį bei kokios narkotinės ar psichotropinės medžiagos yra paslėptos.
Analizuojant virtualios valiutos transakcijas, identifikuoti asmenys, gaunantys transakcijas į savo virtualios valiutos adresus. Todėl šių asmenų atžvilgiu pradėta taikyti procesines prievartos priemonės bei slapti ikiteisminio tyrimo veiksmai“, – rašoma Delfi naujienų portale.
Paauglio mirties byla nutraukta
Visą Lietuvą sukrėtusio 15-mečio tragiškos mirties byla nutraukta, prieš kelis metus pranešė Vilniaus apygardos prokuratūra.
Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodoma, jog tyrimo metu negauta faktinių objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog asmens mirtis buvo smurtinio pobūdžio. Tai patvirtina Valstybinės teismo medicinos specialisto išvada, liudytojų parodymai, kita bylos medžiaga, rašoma pranešime spaudai.
Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvadoje nurodoma, kad tikslios mirties priežasties negalima nustatyti dėl rasto kūno būklės.
„Ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visuma, tai, kad paauglio daiktai rasti labai arti upės kranto, leidžia pagrįstai manyti, kad galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas. Iš tyrimo metu nustatytų aplinkybių matyti, kad objektyvių duomenų, jog nepilnametis būtų sukurstytas nusižudyti ar privestas prie savižudybės, nėra.
Ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys, tiek liudytojų parodymai, tiek gauta specialisto išvada, kiti bylos duomenys neleidžia konstatuoti, kad jo atžvilgiu buvo padaryta nusikalstama veika, o jo mirtis galėjo būti sąlygota kitų asmenų neteisėto poveikio“, – skelbia prokuratūra.
Nustačius, kad asmens mirtis nebuvo smurtinė, jog tai buvo nelaimingas atsitikimas, prokurorė priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Iškirtinis paauglio tėčio interviu tv3.lt
Kol prokuratūra tylėjo ir neatsakė į daug esminių klausimų, paauglio artimieji kalbėjo atvirai. Jo tėtis naujienų portalui tv3.lt spalio 25-ąją pripažino, kad buvo sulaukęs prokuratūros skambučio ir artimiausiu metu ketino vykti susipažinti su išsamiomis tyrimo išvadomis.
„Mums pasakė, kad yra mirties išvados“, – tv3.lt pripažino jis.
Jis patvirtino, kad smurtinių žymių ant jo sūnaus kūno nebuvo rasta, bet pripažino ir faktą, kad kūnas ilgai pragulėjo vandenyje: „Nerasta dėl to, kad buvo jau sunku kažką ten nustatyti, aš suprantu, iš to, ką rado“. Paauglio tėtis teigė, kad nenorėtų išsamiau komentuoti apie tai.
Pasak jo, radus sūnaus kūną viskas aprimo ir daugiau žinių nebesulaukė. „Mes toliau ir nebetęsėm tų visokių scenarijų, nes niekur nevedė jie“, – pridūrė jis.
Visą interviu su paauglio tėčiu skaitykite: ČIA.
Dingo 2023 m. vasario 4-ąją
Į vasario 4 dieną dingusio paauglio paiešką buvo įsitraukę daugybė žmonių, buvo sukurta speciali grupė feisbuke.
Per paieškas Vilniuje prie Žirmūnų tilto buvo rasti įvairūs jo daiktai, tarp jų kuprinė striukė, kuprinė, telefonas, banko kortelė, ausinės. Kelta versija, kad paauglys nuskendo, vaikino Neryje ieškojo narai.
Paskutinį kartą draugai dingusį paauglį matė prie Vingio kino teatro. Vėliau nustatyta, kad vaikinas išlipo iš troleibuso Kražių stotelėje ir nuėjo upės link, buvo prie Operos ir baleto teatro stotelės.
„Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl dingusio nepilnamečio buvo apklausti liudytojai, apžiūrėtos įvykio vietos, atlikti parodymų patikrinimai vietoje, gauti ir apžiūrėti vaizdo įrašai, išanalizuotos išvados, patikrinta iš asmenų gauta informacija dėl nepilnamečio dingimo aplinkybių bei atlikti kiti būtini veiksmai, siekiant išsiaiškinti paauglio dingimo aplinkybes ir nustatyti jo buvimo vietą.
Š. m. gegužės 1 d. Neries upėje, Lentvario seniūnijoje netoli Valų kaimo, radus vasario mėn. dingusio paauglio kūną, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Netrukus abu tyrimai buvo sujungti“, – pranešama.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!